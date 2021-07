Covid-19 : voici la circulation du variant Delta dans chaque département

Détecté fin 2020 en Inde pour la première fois, le variant Delta a entraîné une recrudescence de l’épidémie au Royaume-Uni depuis avril 2021. Désormais présent en France, il risque de s'étendre rapidement d’ici à l’automne prochain d'après les épidémiologistes.

Bien que le nombre de cas soit toujours à la baisse en France métropolitaine, la «proportion du variant Delta détecté parmi les cas diagnostiqués était en progression, avec une grande hétérogénéité départementale» a fait savoir Santé Publique France dans son point du 1er juillet.

Une annonce qui rappelle la menace d'une possible quatrième vague. Mardi dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran a souligné au micro de France Info que le variant Delta représentait «environ 20% des nouveaux diagnostiqués», et «devient progressivement dominant».

Avec la stratégie de criblage qui consiste à rechercher des mutations d’intérêts grâce à une nouvelle technique développée pour les identifier, on observe ainsi trois mutations mises en avant : E484K, E484Q et L452R qui est notamment présente dans le variant Delta.

Cette dernière est ainsi la plus détectée parmi les trois puisque comme l’explique Santé Publique France, en semaine 25, parmi les 8111 tests RT-PCR et antigéniques, «soit 48% de l’ensemble des tests positifs pour le SARS-CoV-2, la mutation L452R, portée notamment par le variant Delta, était retrouvée dans 20,5% des PCR de criblage».

Les Landes, département le plus touché

Et d’après les indicateurs, le département des Landes est celui qui est le plus touché, atteignant 81% de tests criblés avec la mutation L452R. Suivi de la Somme avec 77,7 % et le Loir-et-Cher qui compte 76,9%.

Voici la liste complète des taux de tests des départements français avec présence de la mutation L452R :

Landes : 81,4%

Somme : 77,7%

Loir-et-Cher : 76,9%

Haute-Savoie : 65%

Jura : 61,2%

Alpes-Maritimes : 57%

Hauts-de-Seine : 49,6%

Calvados : 47%

Isère : 46,2%

Bas-Rhin : 45,7%

Moselle : 42,9%

Drôme : 42,4%

Paris : 38,7%

Var : 38,6%

Charente-Maritime : 38,2%

Doubs : 37,5%

Vaucluse : 36,4%

Indre-et-Loire : 36,4%

Savoie : 35,5%

Loire-Atlantique : 34,3%

Ille-et-Vilaine : 31,7%

Seine-Saint-Denis : 31,7%

Seine-et-Marne : 31,2%

Gironde : 31%

Ain : 30,9%

Deux-Sèvres : 30,4%

Bouches-du-Rhône : 29,4%

Côte-d’Or : 27,7%

Val-de-Marne : 25,6%

Vienne : 25%

Pas-de-Calais : 24,8%

Rhône : 23,9%

Val-d’Oise : 23,5%

Puy-de-Dôme : 23%

Côtes-d’Armor : 22,6%

Aisne : 22,5%

Yvelines : 20,8%

Meurthe-et-Moselle : 20,5%

Tarn : 18,9%

Mayenne : 18,4%

Hérault : 18,4%

Essonne : 17,6%

Nord : 17,4%

Oise : 17%

Seine-Maritime : 16,7%

Pyrénées-Atlantiques : 16,7%

Maine-et-Loire : 15,8%

Morbihan : 15,6%

Haute-Garonne : 14,3%

Finistère : 12,9%

Sarthe : 12,5%

Haut-Rhin : 12,4%

Loire : 12,2%

Pyrénées-Orientales : 12%

Manche : 11,9%

Loiret : 11,2%

Gard : 11,1%

Vendée : 10,3%

Eure : 9,8%

Saône-et-Loire : 9,4%

Marne : 8,2%

La Réunion : 2%

Guyane : 0,4%

Martinique : 0%