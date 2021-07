Famille juive séquestrée à Livry-Gargan : jusqu'à 12 ans de prison pour les agresseurs

Le verdict des neuf personnes accusées d’avoir séquestré une famille juive à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) est tombé tard dans la nuit de vendredi à samedi 3 juillet.

La cour d'assises de la Seine-Saint-Denis a condamné les neuf accusés à des peines allant de quatre à douze ans de prison.

Le meneur du trio d'agresseurs a écopé de la peine la plus lourde tandis que les deux autres ont été condamnés à huit et sept ans de prison. L'homme considéré comme le principal instigateur des faits a quant à lui été condamné à 10 ans de prison. Des peines plus légères, de quatre ans et plus, ont été prononcées pour une complice et des receleurs.

L'avocat des victimes s'est dit satisfait de ce verdict. «Pour nous, juristes, c'est une victoire, c'est une première jurisprudence d'un préjugé antisémite considéré comme une circonstance aggravante antisémite en matière criminelle», a expliqué auprès de CNEWS Marc Bensimhon. «Pour la famille Pinto, c'est enfin le soulagement», a-t-il ajouté.

La famille encore très marquée

Les faits remontent au 8 septembre 2017. Mireille Pinto, son mari et son fils, de retour de vacances ont été brutalisés par des assaillants, à la recherche de leur argent et de leur coffre-fort. Quatre ans plus tard, la famille est toujours très marquée par l’agression.

L’avocat de la famille, Maître Julien Bensimhon, avait évoqué «l’antisémitisme viscéral», de l’attaque.