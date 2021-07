Prévisions trafic : un premier week-end de juillet classé rouge dans le sens des départs

Bison Futé prévoit un week-end compliqué sur les routes de l'Hexagone dans le sens des départs en ce premier week-end de juillet, surtout en Île-de-France où les hostilités démarreront dès ce vendredi après-midi.

Le centre national d’information routière a ainsi prévu une France tout en orange ce vendredi dans le sens des départs, sauf pour les habitants de l'Ile-de-France où la situation sera pire, la région étant classée rouge.

Globalement, il faudra s'armer de patience à partir du milieu de l’après-midi jusqu’à la fin de soirée en raison des personnes qui rentrent du travail et des départs en week-end.

#PrévisionsTrafic Même si les congés scolaires n’ont pas encore officiellement débuté, ce week-end marque le coup d’envoi des vacances d'été. Du monde est donc attendu sur les routes de France ! On vous dit tout dans "Trafic Express" avec Perrine Martin... https://t.co/0Gv9x0DuFV pic.twitter.com/tonAA9Obj4 — Radio VINCI Autoroutes (@Radio1077) July 1, 2021

Bison Futé recommande de prendre la route avant midi et d’éviter les métropoles et leur périphérie entre 14 h et 19 h.

Samedi, le trafic va sensiblement s’améliorer en Île-de-France qui, cette fois et comme tout le territoire, sera classé en orange. Bison Futé recommande néanmoins aux Franciliens de partir si possible avant 8 h du matin.

Au niveau national, il est préférable de traverser les grandes agglomérations avant 9 h, d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 10 h à 16 h, l’A9 entre Orange et Narbonne de 9 h à 14 h et l’A43 entre Lyon et Chambéry de 10 h à 16 h.

Dimanche devrait marquer le retour à la normale avec un trafic classé vert sur l’ensemble des axes du pays.