Procès du meurtre d'Adrien Perez : le verdict attendu ce vendredi

Ce vendredi 2 juillet, la cour d'assises de l'Isère doit rendre son verdict dans l'affaire du meurtre d'Adrien Perez. Le 29 juillet 2018, ce jeune Isérois était mort lors d'une violente rixe à la sortie d'une discothèque le soir de ses 26 ans. Jeudi, vingt ans de réclusion criminelle ont été requis contre deux frères, jugés pour tentative de meurtre.

Dans cette affaire qui avait soulevé une vague d'indignation et d'émotion dans tout le pays, l'avocat général, Jacques Dallest, a souligné la nécessité de «condamner (un) meurtre sauvage, gratuit, stupide».

Pour lui, les deux principaux accusés, les frères Yanis et Younes E. H., ne sont «sans doute pas des tueurs», mais «des criminels du petit matin, des criminels d'occasion», leur a-t-il lancé.

D'après Jacques Dallest, par ailleurs procureur général de la cour d'appel de Grenoble, «l'intelligence» des accusés, leur bon comportement en détention, l'absence de casier judiciaire ne doivent ainsi pas faire oublier le «carnage» pour lequel ils sont poursuivis.

Le soir du drame, alors qu'Adrien Perez et ses amis se dirigaient vers un véhicule pour repartir, trois jeunes de 19, 20 et 21 ans avaient surgi et pris à partie l'un des amis d'Adrien. Ce dernier s'était interposé et une rixe d'une violence inouïe avait éclaté. Un membre du groupe avait été grièvement blessé au poumon. Adrien, poignardé lui en plein cœur, avait perdu la vie.

Un «moment de sauvagerie pure»

Dans ce contexte, les frères E. H. sont poursuivis pour meurtre et tentative de meurtre. Un troisième individu, au rôle secondaire, est quant à lui poursuivi pour violences volontaires en réunion. Un an de prison avec sursis a été requis contre ce dernier, laissé libre, en raison de sa participation estimée secondaire au crime.

Au cours des deux semaines de procès, particulièrement intenses et riches en émotion, le tribunal a notamment cherché à savoir qui, dans ce «moment de sauvagerie pure», pour reprendre les mots de Jacques Dallest, a porté le coup mortel, lorsque l'accusation a tenté de démontrer l'intention homicide.

Aux derniers jours des débats, le magistrat a estimé que «les deux frères étaient unis dans l'action, dans l'agressivité, dans la violence. Ils doivent donc l'être dans la sanction, dans le châtiment», pour justifier à l'encontre des frès E.H. la même peine de vingt ans de réclusion criminelle.