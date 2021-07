Une pollution maritime repérée au large d'Ouessant s'étend sur plusieurs km2

Aux commandes d'un Falcon 50, les membres de la Marine nationale ont repéré une pollution maritime dans le rail d'Ouessant, mercredi 30 juin. S'étendant sur plusieurs km2, elle ne semble pas menacer le littoral du Finistère.

Les premières observations font état d'une pollution morcelée, vraisemblablement composée d'une fine couche de combustible léger. Selon la préfecture maritime de l'Atlantique, sa «forme déjà dispersée [...] indique que le rejet n'est pas récent». Une donnée qui, associée à «la densité de trafic maritime» dans cette zone, ne facilite pas l'identification du navire pollueur.

Plusieurs passages aériens ont été réalisés mercredi afin de suivre l'évolution de la nappe et des bateaux ont également été dépêchés sur place pour l'examiner de plus près. Elle semble stabilisée à 60 km des côtes, dérive peu et suit un axe nord-est/sud-ouest en fonction des marées. «A court terme», elle ne présente donc «pas de danger pour le littoral finistérien», précise la préfecture maritime.

Le Sapeur, bâtiment de soutien et d'assistance affrété par la Marine nationale, s'est rendu sur les lieux avec les membres du Centre d'expertises pratiques de lutte anti-pollution (Ceppol) et des militaires de la cellule antipollution de la base navale de Brest. D'après Ouest-France, ils ont analysé les nappes de pollution résiduelles et constaté la dilution rapide du polluant.

Le bateau est équipé d'un dispositif de réupération des résidus et, selon la préfecture maritime, «les matières polluantes remontées dans son chalut sont en relative faible quantité et peu épaisses». La surveillance est maintenue pour l'instant mais la nature de cette pollution «rend possible une dispersion par brassage naturel et mécanique au cours des heures à venir».