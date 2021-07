Vaccination : il sera désormais possible de réserver ses deux injections dans deux centres différents

Bonne nouvelle pour les futurs vacanciers. A partir de lundi, il sera possible de prendre rendez-vous dans deux centres de vaccination différents pour la première et la seconde dose de vaccin anti-Covid, a annoncé Olivier Véran ce vendredi.

Jusque-là, les deux injections devaient être réalisées dans le même lieu. Une politique que le gouvernement a décidé d'assouplir, alors que les vacances d'été approchent et que le rythme de vaccination ralentit.

«A partir de lundi, lorsque vous prendrez rendez-vous sur internet, notamment sur le site Doctolib, vous pourrez prendre votre premier rendez-vous dans un centre et votre deuxième rendez-vous dans n’importe quel autre centre du pays, y compris dans les zones de vacances où vous seriez amené à vous rendre», a déclaré Olivier Véran ce vendredi lors d'une visite d'un centre de vaccination de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine).

Une nouvelle mesure de simplification, après l'élargissement du délai entre les deux injections de vaccins Pfizer ou Moderna. Fixé initialement à six semaines, cet écart peut désormais osciller entre trois et sept semaines. Le ministre de la Santé a également annoncé ce vendredi que les salariés pouvaient désormais se faire vacciner sur leurs heures de travail, et ce sans impact financier.