Paris : un homme tué dans le métro après une rixe

Un homme a été tué samedi soir à la station de métro Bercy (desservie par les lignes 6 et 14), après une rixe avec un autre homme, a-t-on appris ce dimanche 4 juillet. Les raisons de leur différend étaient encore inconnues.

Le drame s'est déroulé vers 22h20, lorsqu'une rixe a éclaté entre ces deux hommes sur les quais de la ligne 6, selon des informations rendues publiques par la police.

Deux coups de couteau

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un aurait «porté un coup de couteau à l'autre». Ce dernier se serait alors «défendu», réussissant à «projeter» son agresseur sur les voies.

Mais leur altercation ne s'est pas arrêtée là, puisque l'homme tombé sur les voies – toujours porteur de l'arme – est revenu à la charge contre sa victime qui était encore sur le quai. Il lui aurait alors porté «un second coup de couteau à l'abdomen».

Deux coups de couteau mortels pour la victime, dont on ne connaît ni l'identité, ni le profil. Le suspect a quant à lui été interpellé par le Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) de la RATP, et l'enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne.