Après la polémique #SaccageParis, la municipalité va retirer le mobilier inutile et inesthétique

Après la polémique #SaccageParis – qui visait notamment à dénoncer sur les réseaux sociaux le mobilier urbain inesthétique – la municipalité parisienne a annoncé ce lundi 5 juillet mettre en place 8 mesures concrètes, à effet immédiat.

Forte de la participation de 2.333 personnes sur idées.paris, d'une consultation réalisée auprès de 149 élèves d'écoles primaires ou encore d'une centaine de rencontres avec des experts de l'urbanisme et de l'architecture, la municipalité a présenté ce lundi 8 «mesures immédiates» qui faisaient «suite à ces consultations engagées dès le début de la mandature».

«Un point d'étape avant l'été» selon Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris chargé de l'urbanisme et l'architecture, qui entend ainsi venir «corriger certaines choses» qui méritaient de l'être. «On n'a pas besoin de #SaccageParis pour savoir que tout n'est pas parfait», a notamment fait savoir l'élu parisien, qui a reconnu qu'il y avait «certains dysfonctionnements».

Retirer le mobilier inutile et inesthétique

Parmi ces mesures, l'élu a donc annoncé que la Ville allait «retirer le mobilier inutile» dont l'usage aurait ainsi été jugé «obsolète». Concrètement, ce sont donc 2.000 panneaux – sur près de 807.000 éléments de mobiliers urbains dans Paris – qui seront bientôt retirés. Il s'agit pour Emmanuel Grégoire de «désencombrer l'espace public» pour permettre une meilleure «liberté de circulation» et limiter «la profusion d'obstacles».

Dans la même veine, le premier adjoint a annoncé la «suppression du mobilier inesthétique», au premier rang desquels les assisses en forme de champignons installées près des abribus ou encore les bancs en traverse de bois. Concernant ces bancs, Emmanuel Grégoire a toutefois souligné qu'il s'agissait avant tout «de mobiliers anti-voiture bélier, installés au lendemain de l'attentat de Nice».

«Dans certains cas, ce mobilier sera supprimé et un travail avec la préfecture de police sera nécessaire pour trouver un mobilier moins dissonant, dans d'autres cas, il sera rénové et implanté dans des lieux qui nous paraissent plus logiques», a-t-il expliqué.

préserver le patrimoine historique

Autre mesure annoncée ce lundi : «préserver et mettre en valeur le patrimoine historique». Un choix loin d'être anodin lorsque l'on sait que c'est justement ce qui est en grande partie reproché par les personnes à l'initiative de #SaccageParis. Parmi eux, nombreux déplorent notamment que la municipalité parisienne ait retiré un grand nombre des bancs publics parisiens – signatures de l'architecture Davioud – de l'époque Second Empire.

«Tout l'enjeu», selon Karine Taïeb, l'adjointe à la mairie de Paris chargée du patrimoine et de l'histoire de Paris, sera en effet de «réussir à ancrer du nouveau dans cette ville hautement patrimoniale», qui a annoncé qu'un plan de sauvegarde, de protection et de recensement du mobilier historique parisien sera engagé à la rentrée.

Pérenniser les coronapistes

Soulignant par ailleurs le succès d'usage des coronapistes, Emmanuel Grégoire a souhaité que 50 km d'entre elles soient totalement pérennisés d'ici à la fin de l'année 2023, avec l'abandon du balisage en signalisation jaune ainsi que des glissières en béton armé (GBA) , installées pour séparer les vélos de la circulation automobile.

Pour cela, un plan de pérennisation de ces coronapistes sera notamment rendu public «dans quelques semaines» selon l'élu, avec un travail important réalisé pour les rendre le plus esthétiques que possible, en commençant par «deux axes importants sur la plan patrimonial» que sont la rue de Rivoli et l'avenue de l'Opéra.

A ce sujet, le premier adjoint a également annoncé que la municipalité parisienne allait repenser son «urbanisme tactique», autrement dit son «urbanisme d'urgence», jugé «inesthétique» par Emmanuel Grégoire. Ce dernier a notamment souhaité la suppression de l'usage de la couleur jaune – «un élément dissonant extrêmement perturbant» selon lui – au profit d'un «aménagement beaucoup plus léger».

Harmoniser les pieds d'arbres

Et parce que la végétalisation n'est pas en reste : l'une des mesures annoncées ce lundi concerne l'harmonisation générale des espaces verts dans la capitale. Pour Christophe Najdvoski, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des espaces verts et de la végétalisation, il s'agit notamment «de constituer un paysage bio-climatique» capable de «s'adapter à de nouveaux enjeux» tel que «le changement climatique» permettant ainsi de «rafraîchir la ville et la rendre plus belle».

Pour ce faire, l'adjoint décline les 4 axes de ce plan : «renforcer la présence de l'arbre dans les rues», avec la «reconstitution du double alignement d'arbre» si cher à l'époque du Baron Haussmann, «diminuer la végétalisation hors sol», avec une prédominance pour les «grandes promenades plantées et paysagères», «harmoniser les pieds d'arbres», avec pour objectif de «relier les pieds d'arbres entre eux» et enfin, «mieux encadrer la végétalisation participative», notamment dans les bacs et aux pieds des arbres.

Entretenir le mobilier électrique et lumineux

Par ailleurs, l'accent va également être mis sur le mobilier électrique et lumineux de la Ville, constitué de «22.500 points de signalisation lumineuse» selon Jacques Baudrier, l'adjoint chargé de la transition écologique du bâti. L'élu a en outre annoncé que la municipalité allait faire appel à un prestataire pour s'occuper d'entretenir, de réparer et de changer lorsqu'il le faut les supports d'éclairage et de signalisation. Le «plus gros marché de la Ville de Paris» selon lui.

L'objectif est ainsi, selon Jacques Baudrier, de «multiplier par 10 le remplacement du matériel vétuste». Dès la première année, «1.900 mobiliers seront ainsi remplacés», avec un «gain énergétique apporté par ce nouveau marché», qui permettra «de passer de 30 % en éclairage LED à 70 % à la fin du marché». Soit une baisse de la consommation d'énergie de 60 % par rapport à 2004, s'est-il réjoui.

Lutter contre les incivilités

Enfin, dernière mesure et pas des moindres : la lutte contre les incivilités. Dans la suite logique de la décentralisation de la propreté annoncée par la maire de Paris Anne Hidalgo, son adjointe chargée de la propreté Colombe Brossel, a annoncé «travailler sur une base territoriale [...] en lien avec les maires d'arrondissement» pour améliorer l'action municipale en matière de propreté. Le but selon l'élue étant d'«éviter de passer 3 fois au même endroit» : une fois pour nettoyer un graffiti, une autre pour ramasser une poubelle et une dernière pour repeindre un banc.

Colombe Brossel souhaite également faire davantage de «prévention», afin de communiquer, informer et mieux sanctionner. «Parce qu'il nous est reproché d'être dans le laisser-faire, nous travaillons avec le parquet [...] et nous demandons que le niveau des amendes soit rehaussé», explique-t-elle, déplorant qu'aujourd'hui, à Paris, l'amende soit la même pour l'abandon de gravas de chantier que pour un (simple) jet de mégôt à terre.

Autant de mesures que la municipalité a souhaité «concrètes» et qui seront mises en oeuvre «dès à présent» avec une montée en puissance à la rentrée, en attendant le rendu des différents groupes de travail à ce sujet-là «à l'automne 2021» et la publication «à la fin de l'année 2021» du Manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne, promis par Emmanuel Grégoire.

Quant au premier adjoint, il a regretté ce lundi le «regard pessimiste» et «totalement excessif» porté par ceux qui ont dénoncé le saccage de la capitale. «Les reproches nous ont été faits sont souvent des reproches que nous partageons», a-t-il fait savoir, soulignant «l'instrumentalisation» faite de cette polémique «par des gens qui sont nos opposants politiques». Et de conclure : «il y a des vraies attentes de résultat et c'est là-dessus que l'on sera jugé, pas sur l'écume des réseaux sociaux [...] L'Histoire permettra de faire le tri».