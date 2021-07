Cancer du sein : à Nice, un centre spécialisé propose un diagnostic en une matinée

Le centre de lutte contre le cancer de Nice Antoine Lacassagne met en place un parcours accéléré au profit des patientes souhaitant consulter pour une forte suspicion de cancer du sein : une masse découverte à la palpation, un écoulement mamelonnaire unilatéral ou une adénomégalie axillaire. S'il y a lieu de réaliser une biopsie, son résultat est rendu dans la matinée.

La journée commence par une consultation avec un chirurgien sénologue qui recueille les informations cliniques. La patiente est ensuite adressée au radiologue qui réalise une évaluation complète (mammographie, échographie, relecture des imageries extérieures) et une biopsie ou une cytologie si cela est indiqué.

«Heureusement, toutes les masses découvertes par les patientes à l’autopalpation ne sont pas des tumeurs malignes, assure Marie Gosset, chirurgien sénologue. L’équipe de radiologie qui reçoit la patiente juge si la biopsie est nécessaire. Si l’image est typique d’une lésion bénigne, pas besoin de biopsie. S’il est décidé de faire une biopsie, le résultat est rendu dans la matinée. Par la suite des analyses complémentaires sont systématiquement réalisées et le résultat définitif est remis la semaine suivante, avec le projet thérapeutique qui en découle».

Pour toute demande de rendez-vous : «ALLO SEIN» au 04 92 03 11 11

Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite plus de 6 400 patients par an.