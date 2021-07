Côte-d’Or : Une sapeur-pompier agressée par la victime à qui elle venait en aide

En Côte-d’Or, une sapeur-pompier a été agressée en pleine intervention, ce samedi 3 juillet, par une automobiliste.

La professionnelle et ses collègues ont été dépêchés en urgence sur l'A36, à hauteur de Samerey, après un accident impliquant un seul véhicule, rapporte Bien Public.

Une fois sur place, aux alentours de 18h, les pompiers du SDIS de Côte-d’Or ont rapidement porté secours à la conductrice. Mais alors qu’elle subissait des soins médicaux, celle-ci s’est montrée très agressive envers l’une des pompiers, au point de la faire chuter.

En tombant, cette dernière s’est fracturée le coude. Elle a été prise en charge par les pompiers et le Samu, puis transportée sur le centre hospitalier de Beaune.

Un arrêt de travail de 15 jours et 5 jours d'Incapacité Totale de Travail (ITT) lui ont été notifiés, a précisé le SDIS sur Twitter.

Hier, suite à une #agression sur intervention, l'une de nos sapeurs-#pompiers a eu le coude fracturé, entraînant un arrêt de travail de 15 jours et 5 jours d'ITT.





L'administration du @sdis21 et ses collègues condamnent fermement cette agression et lui apportent leur soutien. pic.twitter.com/DHIDqtmanO

— Sapeurs-Pompiers de la Côte-d'Or - SDIS 21 (@sdis21) July 4, 2021