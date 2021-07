Fonctionnaires : voici les agents qui vont bénéficier d'une hausse de salaire

Une bonne nouvelle pour les fonctionnaires les moins bien payés. La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Amélie de Montchalin a annoncé ce mardi matin que les agents de l'Etat de catégorie C, la plus basse, allaient pouvoir bénéficier d'une hausse de salaire comprise entre 40 et 100 euros nets par mois.

Cette mesure concerne 1,2 million d'agents, dans les trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale et hospitalière), ainsi que les contractuels, a indiqué la ministre. Soit plus d'un fonctionnaire sur cinq. La France comptait en effet 5,66 millions d'agents publics fin 2019, selon les données de l'Insee les plus récentes.

La catégorie C rassemble les fonctionnaires chargés de fonctions d'exécution. On y retrouve par exemple les aides-soignants, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), les surveillants pénitentiaires, les éboueurs ou les agents des finances publiques.

Cette revalorisation, dont le montant dépendra de l'ancienneté de chaque agent, représente pour l'Etat un budget de 250 millions d'euros, selon le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.

Pas de hausse du point d'indice

L'annonce de cette hausse de salaire pour les agents les plus proches du Smic vient compenser l'absence d'augmentation du point d'indice - servant à calculer les salaires dans la fonction publique -, gelé depuis dix ans (exception faite de l'année 2016). Amélie de Montchalin a confirmé ce mardi qu'il ne serait pas rehaussé, mettant en avant le coût d'une telle mesure (2 milliards d'euros pour 1 % de hausse) et les inégalités que cela crée selon elle.

«Si vous augmentez le point d'indice de 1 %, ceux qui sont en bas de l'échelle gagnent entre 10 et 14 euros par mois de plus l'année prochaine», a expliqué la ministre, «et pour les directeurs de ministères cela fait des centaines d'euros». Des explications qui ne convainquent pas les syndicats, toujours partisans d'un dégel du point d'indice.