Toulouse : un jeune de 18 ans gravement blessé raconte avoir été torturé et violé

Que s’est-il passé dans la région toulousaine, la nuit de lundi à mardi ? Les forces de l’ordre ont été alertées par le personnel d’un hôpital de la ville haute-garonnaise, suite à l’arrivée dans leur service d’un jeune homme gravement blessé, qui a indiqué avoir été torturé et violé.

Agé de 18 ans, il avait été pris en charge par les sapeurs-pompiers, devant son domicile. Il présentait de nombreux hématomes sur l’ensemble du corps et une blessure grave à un œil. Aux policiers, il aurait expliqué avoir été enlevé puis séquestré dans un bois.

Plusieurs individus l’auraient alors violemment frappé. Il aurait également été victime d’actes de torture et même de viol, avec des objets contondants, rapporte Actu17. Il aurait en outre pris un coup de tournevis dans l’œil, dont il pourrait perdre l’usage.

L’enquête devra désormais permettre d’en savoir plus sur ce qu’il s’est passé et sur l’identité des personnes lui ayant faire subir ces sévices. Nos confrères indiquent qu’un lien avec le trafic de drogues pourrait être fait. La victime est en effet connue des services de police pour cette raison. Une guerre de territoire aurait ainsi pu être la cause de cette violence.