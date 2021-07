Vacances d’été : les Français tablent sur un budget moyen de 1.505 euros

Pour ce deuxième été sous Covid, les Français prévoient en moyenne de dépenser 1.505 euros pour leurs vacances, selon un sondage Harris Interactive pour l'Observatoire Cetelem publié ce mardi.

Ce montant, qui comprend toutes les dépenses liées aux vacances (trajet, hébergement, frais sur place...), augmente avec l'âge des futurs vacanciers : il s'élève ainsi à 1.276 euros pour les 18-24 ans, contre 1.660 euros pour les 65 ans et plus. Les plus jeunes ont en effet «souvent moins de ressources financières à disposition», note Harris Interactive dans son étude*.

Si l'on pouvait imaginer que la plupart des Français veuillent se faire plaisir pendant ces congés estivaux, après une année compliquée, marquée par la pandémie de coronavirus, il n'en sera rien. Une majorité d'entre eux (46 %) pense dépenser ni plus ni moins que l'été dernier. Ils restent malgré tout plus nombreux à confier envisager de dépenser plus (33 %) que moins (21 %).

Ceux qui anticipent de davantage faire chauffer la carte bleue cette année mettent principalement en avant le besoin de décompresser après une longue séquence de restrictions dues à la pandémie de Covid-19. Les trois raisons les plus souvent citées sont l'envie de se faire plaisir après 18 mois de crise sanitaire (35 %), le sentiment que ces vacances représentent un espace de liberté retrouvée face à la crise (31 %) et le fait que ce sont les premières vacances depuis longtemps (29 %).

France, voiture, mer : le trio gagnant

A l'inverse, les motifs évoqués par les Français prévoyant de dépenser moins sont davantage liés à l'organisation de leurs vacances. Arrivent en effet en tête le fait de partir moins loin (28 %) et de partir moins longtemps (27 %). Les contraintes sanitaires sont citées par 23 % des sondés, sur qui la situation économique pèse également. Ils sont 20 % à confier que leur capital a diminué pendant la crise, et la même part à être pessimistes sur l'évolution de la situation économique dans les mois qui viennent.

Cette étude d'Harris Interactive renseigne également sur le type de vacances que les Français vont passer. Elles n'auront pas grand-chose de révolutionnaires par rapport aux années précédentes. Une majorité prévoit de partir aussi longtemps que d'habitude (57 %), en voiture (82 %), à la mer (83 %). La France reste la destination favorite (82 %), bien que 30 % des personnes interrogées disent vouloir voyager ailleurs en Europe. En termes d'hébergement seront privilégiés le logement chez un proche (50 %), à l'hôtel (47 %) ou dans une location à un particulier, par exemple via Airbnb (45 %). Enfin, les Français sont plus nombreux à imaginer ces vacances comme un temps de repos (65 %), que comme un moment d'activité intense, à base de multiples activités et visites (35 %).

*Enquête réalisée en ligne du 9 au 11 juin 2021. Echantillon de 1.026 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).