Coronavirus : le variant Delta représente désormais plus de la moitié des cas en Île-de-France

On savait sa progression rapide, le variant Delta est désormais majoritaire dans la région parisienne. Il représente plus de la moitié des cas positifs détectés dans la capitale, a alerté l'Agence régionale de santé (ARS).

«Le variant delta progresse très vite», a notamment déploré Aurélien Rousseau, le directeur général de l'ARS Ile-de-France, soulignant qu'il «représentait désormais plus de la moitié des cas à Paris». De fait, selon les derniers chiffres de Santé Publique France, il représente jusqu'à 51,9 % des cas positifs dans la région.

Le variant delta progresse très vite. Il représente plus de la moitié des cas à Paris désormais. Nous sommes totalement mobilisés avec @ameli_actu pour casser les chaînes de contamination, mais seule la vaccination nous permettra d’échapper à ce qui est en train de se dessiner… — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) July 6, 2021

Le taux d'incidence en nette hausse

Et les conséquences se font vite sentir : le taux d'incidence – nombre de cas positifs pour 100.000 habitants – est en nette augmentation en Ile-de-France ces derniers jours, passant de 24 à 35, et ce, alors qu'il n'avait fait que baisser depuis fin mars. Une augmentation d'autant plus forte chez les 20-29 ans, dont le taux d'incidence est passé de 44 à 84 en seulement une semaine, selon les derniers chiffres de Covid Tracker.

Pour autant, l'épidémie continue de faiblir dans la région, où les hospitalisations pour cause de Covid sont toujours en baisse. Au 6 juillet 2021, 1.699 patients COVID-19 étaient en cours d’hospitalisation en Ile-de-France (contre 2.321 au 23 juin 2021). Parmi eux, 299 (contre 346 au 30 juin) étaient admis en services de soins critiques, 467 en hospitalisation conventionnelle (contre 574 au 30 juin), 877 en services de soins de suite et réadaptation ou de soins de longue durée (contre 969 au 30 juin) et 56 en autres unités de soins.

«une Dynamique épidémique particulièrement forte»

Pour autant, les autorités publiques continuent de se mobiliser, afin de pousser un maximum de monde, notamment les plus jeunes, à se faire vacciner. «Seule la vaccination nous permettra d’échapper à ce qui est en train de se dessiner», prévient le directeur de l'ARS, Aurélien Rousseau, qui – «mobilisé avec l'Assurance maladie» – s'applique «à casser les chaînes de contamination».

Jugé «redoutable et extrêmement rapide», le variant Delta «représente plus de 40% des contaminations» en France, a d'ailleurs indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce mercredi, s'inquiétant de «la dynamique épidémique particulièrement forte en Ile-de-France».

Et la progression rapide du variant Delta effraie en effet au plus haut sommet de l'Etat. De fait, le gouvernement a de nouveau appelé à une «vaccination massive» contre le Covid-19, qui est «la carte maîtresse» selon Gabriel Attal pour faire face au «risque d'une quatrième vague rapide» avec la hausse au variant Delta.