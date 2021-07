Paris : 3 blessés après un impressionnant accident de trottinette

Trois personnes ont été grièvement blessées lors d'un accident de la circulation impliquant une trottinette, un scooter et une voiture, survenu mardi soir, devant l'Hôtel de Ville à Paris. Leurs jours ne sont plus en danger, a-t-on appris ce mercredi 7 juillet.

L'accident serait survenu en fin de journée mardi soir, en plein Paris, à l'angle du pont d'Arcole et du quai de l'Hôtel de Ville. Selon les premières informations, le conducteur de la trottinette, sur laquelle se trouvait également un passager, se serait engagé sur le quai depuis le pont d'Arcole, après avoir brûlé le feu rouge.

Pour l'éviter, le conducteur du scooter aurait freiné, puis aurait ensuite été percuté par la voiture arrivant derrière lui. Dans sa chute, il aurait alors entraîné les deux passagers – une fille et un garçon – de la trottinette électrique, qui ont été projetés un peu plus loin.

Accident violent entre une trottinette (2 dessus) et un scooter sous les fenêtres de l'Hotel de Ville.





Le résultat d'une circulation chaotique : combien faudra-t-il de victimes?

Ah! Quelle dispersion, mais ça ne s'est pas trop mal terminé !!



Mais à cause des #mobilités douces ingérées, nous avons assisté à une scène très choquante due à la circulation hautement chaotique dans cette ville. Un horrible #accident en #trottinette

Si le pronsotic vital de la conductrice de la trottinette – transportée inconsciente à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre – était engagé mardi soir, ce n'était plus le cas ce mercredi. Quant aux deux autres blessés, le passager de la trottinette et le conducteur du scooter, ils ont été pris en charge eux aussi, pour des blessures plus superficielles.

la circulation des trottinettes électriques fait débat

Un impressionnant accident de la circulation, qui aurait pu être plus grave, qui relance surtout le débat autour de la circulation des trottinettes électriques dans Paris et de leur dangerosité. Et ce, alors qu'une jeune femme d'origine italienne, est décédée tragiquement à Paris le 16 juin dernier, après avoir été percuté par une trottinette sur les quais de Seine.

Le drame avait suscité l'émotion des Parisiens et la colère des élus. A tel point que la municipalité parisienne avait demandé ce mercredi 30 juin aux trois opérateurs de trottinettes électriques – autorisés dans la capitale – de mettre en place des «slow zones», où la vitesse des engins est désormais limitée à 10 km/h.

«Sur les zones piétonnes, les zones de rencontre, les rues aux écoles et là où une trop grande vitesse s'avère dangereuse, nous allons créer des "slow zones"», avait ainsi annoncé David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et des mobilités, affichant le ferme objectif d'«assurer la sécurité des piétons et des usagers».