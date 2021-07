Paris : un policier hors service et des passants parviennent à maîtriser deux agresseurs

Sa journée de repos a été bien remplie. Un policier qui n’était pas en service a permis l’arrestation de deux jeunes de 18 et 17 ans, qui venaient d’agresser deux femmes dans un cabinet d’avocat parisien.

Les deux individus s’étaient présentés une première fois au cabinet dans l’après-midi, prétextant devoir livrer un colis à une personne inconnue. Une salariée avait alors contacté la police et des agents de la BAC étaient venus sur place pour un contrôle, laissant leur numéro si les deux hommes revenaient.

Ce fut le cas une heure plus tard, quand ils ont cette fois pénétré de force dans le cabinet, rapporte Actu17. Deux femmes d’une trentaine d’années ont été frappées et aspergées de gaz lacrymogène. Du matériel a également été saccagé.

Les délinquants ont ensuite tenté de prendre la fuite avant le retour de la BAC, mais c’était sans compter sur l’intervention du policier en repos, qui avait entendu les cris des jeunes femmes. L’homme, qui travaille à la Brigade des réseaux franciliens, a alors aperçu les malfrats. Il a maîtrisé le premier et, aidé par des passants qui lui ont prêté main forte, a aussi stoppé le second. La BAC, arrivée quelques instants plus tard, a alors pu les interpeller.

Une enquête a été ouverte afin de comprendre pourquoi les deux garçons s’en sont pris à ce cabinet et ses salariées. Les deux jeunes femmes ont par ailleurs porté plainte.