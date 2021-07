Val-d’Oise : des professeurs blessés lors d'une attaque aux fusils de paintball

Un événement traumatisant. Ce 5 juillet, des enseignants du collège Gabriel-Péri à Bezon (Val-d'Oise) avaient décidé de se retrouver dans l'établissement pour célébrer la fin de l'année scolaire. Mais la fin de soirée a mal tourné.

Ainsi, aux alentours de minuit, plusieurs individus ont fait irruption dans le bâtiment. Armés de fusils paintball, ils sont entrés dans le réfectoire où se tenaient les festivités d'après Le Parisien, qui révèle l'information. Leurs visages camouflés par des cagoules, ils ont tiré des billes de peinture sur les enseignants, dont certaines à bout portant.

Le média francilien explique que certains professeurs ont été touchés jusqu'à dix fois, alors que trois souffrent d'importantes contusions sur le corps. Des billes ont également été tirées au visage.

La police, prévenue par des voisins, est intervenue. Elle a pu interpeller un adolescent de 16 ans qui était resté dans la voiture. Il a été placé en garde à vue pour «intrusion et violences sur personnes chargées d'une mission de service public».

Une cellule d'écoute ouverte

«Ça a créé un traumatisme. On a tous en tête la mort de Samuel Paty et les événements terroristes de 2015», raconte au quotidien une enseignante présente sur les lieux. Un autre s'inquiète des conséquences à long terme que l'incident va laisser : «Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est déprimant. Je pense que cela va laisser des traces à la rentrée. Il y a toujours une défiance vis-à-vis du corps professoral qui persiste».

À l'heure actuelle, une plainte a été déposée par le chef d'établissement, et une cellule d'écoute psychologique a été ouverte. L'enquête ne permet pas encore de déterminer pourquoi ce collège a été ciblé, ou si les agresseurs sont des anciens élèves. En attendant d'en savoir plus, Charline Avenel, rectrice de l'académie, a condamné avec «la plus grande fermeté ces actes de violence».