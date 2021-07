Contre les abandons, une centaine de vétérinaires appellent à la stérilisation

Dans une tribune parue dans le Journal du Dimanche (JDD), et signée par plus de 100 vétérinaires, l’association PETA appelle les familles à faire stériliser leur chien ou chat pour lutter contre l’abandon des animaux.

«Il nous faut l'attaquer à la source et stopper la crise de surpopulation animale à la racine», écrit l’association de protection animale dans cette tribune, soutenue notamment par Loïc Dombreval, docteur vétérinaire et député des Alpes-Maritimes.

100.000 individus abandonnés par an

Depuis de nombreuses années, rappelle-t-elle, «la France est en tête du palmarès des abandons d'animaux de compagnie, avec 100.000 individus délaissés par leurs propriétaires chaque année».

Et ils méritent tous «l'amour et la protection d'une famille». Malheureusement, «il n'y a tout simplement pas assez de foyers pour accueillir tous les animaux qui naissent et cela mène inexorablement à des abandons, à de la négligence et à de la souffrance, et à l'euthanasie», poursuit PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

En effet, les refuges font de leur mieux pour prendre en charge les animaux, mais, «submergés par la quantité d'individus abandonnés et le manque d'adoptants en nombre suffisant, ils n'ont parfois pas d'autre choix que de les euthanasier».

130 chiens et chats euthanasiés chaque jour

Chaque jour dans l’Hexagone, «plus de 130 chiens et chats qui ont été abandonnés sont euthanasiés dans les refuges». Tout cela car «notre société continue de considérer les animaux comme des objets de consommation».

Pour éviter la naissance de centaines de milliers d'animaux non désirés, «la méthode la plus simple, la plus fondamentale et la plus efficace» est la stérilisation.

Sans cette intervention, «courante et abordable», une chienne et son chiot «peuvent mener à la naissance de 67.000 chiots en à peine six ans, et en sept ans, une chatte et ses petits peuvent engendrer le nombre astronomique de 370.000 chaton», est-il précisé.

des avantages pour l'animal lui-même

De plus, chez les femelles, cette opération «élimine le stress et l'inconfort des chaleurs, évite la probabilité de tumeurs ovariennes, prévient les infections de l'utérus potentiellement mortelles (qui peuvent nécessiter une ovario-hystérectomie d'urgence) et réduit grandement le risque de cancer des mamelles».

Chez les mâles, la castration «protège du cancer des testicules et réduit le risque de pathologies prostatiques (hyperplasie, infection, kystes, abcès) et diminue tangiblement le risque de les voir fuguer ou se battre entre eux».

«Et si vous souhaitez accueillir un animal chez vous et que vous êtes prêts à assumer la responsabilité d'en prendre soin à vie, conclue-t-elle, rendez-vous dans un refuge. Vous sauverez ainsi deux vies : celle de l'animal adopté, et celle de celui qui pourra prendre sa place au refuge et avoir une chance de trouver un foyer».