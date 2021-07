Face aux abandons massifs, la SPA tire la sonnette d'alarme pour les vacances d'été

L’été ne fait que commencer et la SPA est déjà contrainte d’intervenir. Cette dernière a lancé un cri d’alerte face à l’accélération de l’abandon des animaux, qui a atteint un état critique.

Avec 7.700 pensionnaires, les «sites sont proches de la saturation et les adoptions sont moins nombreuses en cette période de vacances estivales», explique la SPA dans un communiqué. L’association redoute de «ne plus être en mesure de prendre en charge les abandons et d’accueillir de nouveaux animaux».

Certaines modes ne changent pas … La tendance printemps-été 2021 est à vomir : 5513 chats recueillis en moins de 2 mois.





Dîtes #NonAlAbandon. #JamaisSansEux pic.twitter.com/y3tUTzoTNh — La SPA France (@SPA_Officiel) July 2, 2021

Une situation de plus en plus alarmante, et une année 2021 «qui bat tous les tristes records des années précédentes», déplorent les défenseurs des animaux.

Dans une société de consommation, l’animal est devenu un produit tendance, branché. Un effet de mode qui ne peut que compliquer la cause de la SPA. « Nous traversons un début d’été encore plus dramatique que les précédents car nous devons gérer les conséquences de la pandémie et les dérives du business de l’animal», a alerté Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA.

Dans l’attente du gouvernement

Face au problème de «l’animal objet», le président de la SPA attend du gouvernement la confirmation de l’interdiction de vente des animaux de compagnie en animalerie et sur internet.

Pour cela, des articles de loi sur les modes d’acquisition des animaux de compagnie avaient été votés en janvier à l’Assemblée nationale. Des propositions censées aider à éviter les achats impulsifs d’animaux de compagnie, qui conduisent au délaissement. Chaque année, près de 100.000 animaux sont abandonnés en France.