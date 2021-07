Le maire de Mandelieu demande au préfet de faire évacuer 240 caravanes

Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu (Alpes-Maritimes) vient d’adresser un courrier au Préfet pour faire évacuer les 240 caravanes qui occupent illégalement un terrain privé sur sa commune.

L’arrêté municipal d’évacuation pris le 6 juillet dernier, par le premier magistrat de la commune au nom de la sécurité et de la santé publique, n’a pas été respecté par les gens du voyage . Ces derniers occupent sans droit ni titre depuis dimanche un terrain privé en bordure de la Siagne, un secteur en zone rouge du PPR Inondations, à Mandelieu.

«Des désordres graves à l’environnement et à la salubrité sont survenus suite à cette intrusion et ont été portés à ma connaissance par les services de la société Veolia Eau et la police municipale», écrit Sébastien Leroy dans sa lettre au préfet des Alpes-Maritimes. «De nombreux procès- verbaux attestent de quantité considérable d’excréments humains sur les berges de la Siagne et en bordure du cours d’eau», déplore-t-il.

«Danger grave et imminent»

En outre, cette occupation illégale d’un millier de personnes se situe en amont d’une usine d’eau potable, qui alimente les habitants de la commune. «Le nettoyage ponctuel organisé par cette communauté avant le passage de vos représentants ne permet en rien de résoudre ce risque de pollution», atteste l'élu dans sa missive.

Face à cette situation de «danger grave et imminent» faisant courir un «risque sanitaire majeur», le maire de Mandelieu sollicite auprès du préfet le concours de la force publique pour «procéder sans délai à l’évacuation de ces parcelles par ces occupants».