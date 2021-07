Paris : la vitesse limitée à 30 km/h dans toute la capitale dès le 30 août

Une annonce coup de poing. Conformément à son engagement de campagne, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé ce jeudi 8 juillet que la vitesse de circulation serait limitée à 30 km/h dans la quasi totalité de la ville, et ce, dès le 30 août.

Si, aujourd’hui, 60 % de la capitale doit déjà respecter cette limitation, celle-ci sera rendue obligatoire quasiment partout, excepté sur le périphérique, les boulevards des maréchaux et quelques grands axes parisiens, tels que les Champs-Elysées (8e).

Améliorer la sécurité routière

Cette mesure, prise en concertation avec la préfecture de police, vise d’abord à «améliorer la sécurité routière», «réduire le risque d’accident», «fluidifier le trafic» et «faire baisser les nuisances sonores», a ainsi expliqué David Belliard, l’adjoint écologiste à la mairie de Paris chargé des transports, des mobilités et du code de la route.

Une annonce surprise qui fait suite à plusieurs accidents graves de la circulation, survenus en plein Paris. Le 16 juin dernier, une jeune femme d'origine italienne était tragiquement décédée, après avoir été, deux jours plus tôt, violemment percutée par deux personnes en trottinette électrique. Moins grave, mais cette semaine, une collision entre une trottinette électrique, un scooter et une voiture avait fait plusieurs blessés dans un accident survenu... devant l'Hôtel de Ville.

L’élu écologiste a d’ailleurs récemment exigé des opérateurs de trottinettes électriques en free-floating (Lime, Tier et Bolt) qu’ils brident leurs engins dans certains quartiers de Paris, où leur présence était jugée dangereuse. «Sur les zones piétonnes, les zones de rencontre, les rues aux écoles et là où une trop grande vitesse s'avère dangereuse, nous allons créer des "slow zones", où la vitesse des trottinettes sera bridée à 10km/h», avait ainsi annoncé David Belliard, affichant le ferme objectif d'«assurer la sécurité des piétons et des usagers». Et d'affirmer ce mercredi que «les 10 premières zones seraient effectives à Paris Centre dès cette semaine».