Paris Plages 2021 : quelles sont les activités proposées cette année ?

A partir de ce samedi 10 juillet et jusqu'au 22 août, les Parisiens et les visiteurs pourront à nouveau profiter de Paris Plages. Cette année, 3 sites seront ouverts au public, où de multiples activités de loisirs seront proposées. En voici un avant-goût.

«Cette parenthèse estivale va permettre à tous de se détendre et de pratiquer des activités sportives et de loisirs en plein air», se félicite à l'avance la municipalité parisienne, qui organise cette opération depuis 2002. Si certains lieux – comme les Rives de Seine (Paris Centre) et plus récemment, le Bassin de la Villette (19e) – ont toujours été occupés par les animations de Paris Plages, un nouveau lieu va faire son apparition cette année : les jardins du Trocadéro (16e), à partir du 14 juillet.

Tous les jours, les Parisiens et les visiteurs pourront ainsi profiter des expositions photos, des cours de sport, des activités pour enfants ou encore tout simplement des chaises longues et des brumisateurs. Par ailleurs, un certain nombre de glaciers, bars et restaurants sont partenaires de l'événement.

Rives de Seine

Du quai des Célestins jusqu'au pont des Arts et aux Tuileries, diverses activités seront accessibles à tous, gratuitement, de 10h à 18h30. Des jeux de société géants ainsi qu'une bibliothèque hors les murs seront mis à disposition, alors que des formations aux gestes de premiers secours seront proposées. En parallèle, des tables de baby-foot, des terrains de pétanque et un espace «Ludomouv» réservé aux jeux parents/enfants seront disposés sur les quais.

Côté sport, des «réveils toniques» (Taï-Chi, Do-In...) seront organisés tous les matins, de 10h à 12h, tout comme des cours de boxe et savate fit, tous les dimanches matins. Des cours de gym suédoise se tiendront également les lundis et mercredis à 19h et tous les samedis à 11h. Enfin, un coaching running sera proposé tous les dimanches matins, de 10h à 12h.

Bassin de la Villette

Au programme du côté du bassin de la Villette : une zone de baignade et des activités nautiques, mais pas que. Du lundi au vendredi de 10h à 22h, et le samedi et dimanche de 10 h à minuit, une plage sera notamment installée sur les quais de Seine et de Loire. Là, les visiteurs pourront s'adonner aux sports d'eau, tels que le kayak, stand-up paddle, pirogue hawaïenne, pédalo, vélo nautique... Un mur d'escalade flottant y sera également installé.

En parallèle, des activités bien terrestres seront proposées à tous ceux qui n'aiment pas l'eau : un baby-foot, des trampolines, des terrains de pétanque ou encore de la tyrolienne. Des cours de taï-chi seront aussi proposés, alors que les enfants pourront profiter d'un club dédié agrémenté d'une Bédéthèque…

Jardins du Trocadéro

C'est la nouveauté (décriée) de Paris Plages cette année : les fontaines des jardins du Trocadéro ont été retirées et le site a été entièrement transformé pour accueillir le public, pour des activités essentiellement tournées vers le sport. Un peu en décalé par rapport aux dates officielles, il sera ouvert aux visiteurs du samedi 17 juillet jusqu'au dimanche 12 septembre.

Là, les Parisiens et les autres pourront s'installer dans une «fan zone» où seront diffusés les moments forts des Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont lieu du 23 juillet au 8 août. Par ailleurs, un événement international de skate-board, des démonstrations et animations sportives ainsi que des événements culturels y seront organisés. Enfin, en septembre, le site accueillera la coupe d'Europe de basket 3x3.