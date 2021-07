DIRECT - Coronavirus : les variants pèsent sur la reprise économique, avertit le G20

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, y compris la France. Emmanuel Macron prendra la parole mardi prochain à 20h. Suivez l'évolution de la situation de ce samedi 10 juillet en direct.

Les ministres des Finances du G20 ont mis en garde samedi contre des «risques baissiers» pesant sur la reprise de l'économie mondiale en raison de «la propagation de nouveaux variants du Covid-19 et des différents rythmes de vaccination». Si ces derniers mois la situation économique mondiale «s'est améliorée, essentiellement grâce à la montée en puissance de la vaccination», le G20 rappelle ainsi dans son communiqué final que la page de la crise n'est pas encore tournée.

Le très contagieux variant Delta du coronavirus continue de contrecarrer la reprise des activités dans le monde entier. Il provoque des flambées épidémiques en Asie et en Afrique et fait remonter le nombre de cas en Europe et aux Etats-Unis.

Les grands argentiers ont réitéré samedi dans leur communiqué leur intention de «continuer à soutenir la reprise, en évitant d'abandonner de manière prématurée les mesures de soutien» à l'économie.

Mais au moment où des inquiétudes grandissent sur la poussée de l'inflation, le G20 prend garde de lier ce soutien à la «cohérence avec les mandats des Banques centrales – y compris en matière de stabilité des prix».

Les ministres des Finances et gouverneurs des Banques centrales s'engagent aussi à «préserver la stabilité financière et la viabilité budgétaire à long terme», faisant allusion aux mesures de relance qui ont plombé les finances publiques.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les pays du G20 ont déboursé environ 16.000 milliards de dollars pour relancer leurs économies, selon le Fonds monétaire international.

La reprise est «marquée par de grandes disparités entre les pays» avancés et en développement, notamment en raison des rythmes différents des vaccinations, ont encore noté les ministres.

Les préfectures d'Hokkaido et de Fukushima, au Nord du Japon, ont décidé d'interdire la présence de spectateurs dans les gradins pendant les matchs de football, de baseball et de softball des Jeux olympiques qui y sont prévus, durant la compétition (du 23 juillet au 8 août).

Cette décision revêt une importance symbolique, car les responsables de Tokyo-2020 ont longtemps présenté les prochains JO comme des «Jeux de la reconstruction» destinés à relancer la région du «tohoku», après le séisme et le tsunami meurtriers qui ont provoqué un grave accident nucléaire à Fukushima. en 2011.

Dans un communiqué conjoint de l'Académie nationale de Médecine et de l'Académie nationale de pharmacie se prononcent en faveur de «l'obligation vaccinale contre le Covid-19», pour «l'ensemble de la population âgée de 12 ans et plus».

#Obligation #vaccinale contre la #COVID19



Un devoir de santé publique et un engagement démocratique Aujdhui seule la vaccination peut contrôler l’#épidémie L'obligation vaccinale est un principe éthique lorsqu’il y a danger pour autrui. #Urgence



Recomm°https://t.co/R3Sro4wj1B pic.twitter.com/Fo0sCW16n8 — Académie Nationale de Médecine (@acadmed) July 10, 2021

L'Union Européenne dispose de suffisamment de doses pour vacciner 70% de sa population adulte, a déclaré la présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen, ce samedi.

La responsabilité d'administrer les doses revient aux gouvernements des 27 Etats-membres, et certains avancent plus vite que d'autres, mais selon Madame von der Leyen «l'UE a tenu sa promesse».

Invité d'Europe 1 ce samedi matin, l'épidémiologiste à l'Institut Pasteur Arnaud Fontanet s'est prononcé sur les risques sanitaires d'une reprise estivale. «Le variant Delta est en train de démarrer une flambée dans tous les pays européens, y compris en France, avec une rapidité qui nous déconcerte», a-t-il observé.

«Ce revirement est d'autant plus brutal que nous avons tous été surpris par la rapidité avec laquelle l'épidémie était en train de décroitre», a-t-il expliqué, estimant que nous pourrions nous «retrouver avec une quatrième vague de même ampleur que les précédentes».

Malte a annoncé ce vendredi la prochaine fermeture de ses frontières aux voyageurs non vaccinés, espérant ainsi juguler une recrudescence des nouveaux cas de Covid-19.

«A partir du mercredi 14 juillet, toute personne arrivant à Malte doit présenter un certificat de vaccination reconnu : un certificat maltais, un certificat britannique ou un certificat de l'Union européenne», a annoncé le ministre de la Santé. «Nous serons le premier pays en Europe à prendre cette mesure».