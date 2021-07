Tignes et Val d'Isère accueillent l'E-bike festival cet été

Le vélo électrique sera à l’honneur cet été dans les stations Tignes et Val d’Isère. Du 30 juillet au 1er août, se tiendra le festival E-bike world tour 2021.

Organisée par le Freeride World Tour, cette série de festivals fera étape dans ces deux lieux incontournables de la montagne. Une course longue distance et un salon grand public sont au programme.

En deux jours, les coureurs devront parcourir près de 200 km et 10.000 m de dénivelé. Des athlètes comme Marco-Aurelio Fontana (ITA) ou Nathalie Schneitter (SUI) ont déjà confirmé leur présence. Pour les amateurs, un riche programme d’animations est prévu : course, parcours tous niveaux à faire seul ou entre amis. Le tout en e-bike.

Des tests vélo seront également accessibles. Près de trente marques seront présentes soit plus de 1000 vélos disponibles.

Une boucle permettra de découvrir à la fois les spécialités locales et le charme de la station. Coté Val d’Isère, la rando gourmande compte cinq arrêts : petit déjeuner, apéritif, déjeuner, dessert et enfin une bière bien méritée à l’arrivée, au coeur du village. Et au menu : charcuterie, terrine artisanale, beaufort, croziflette, fromages de la ferme… Le départ se fait au pied de la mythique Face de Bellevarde (45€ par personne)

E-Bike world tour 2021, Tignes-Val d’Isère E-bike festival, du 30 juillet au 1er août.