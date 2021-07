Coronavirus en Corse : une cinquantaine de cas détectés après des fêtes, du jamais vu sur l'île de Beauté

Depuis le début de la pandémie, c'est la première fois que la Corse est confrontée à des clusters d'une telle ampleur. Au moins 50 personnes ont été testées positives au Covid-19 sur l'île de Beauté après des événements festifs ayant rassemblés plusieurs centaines de participants.

Dans un communiqué publié samedi 10 juillet sur les réseaux sociaux, la préfecture précise que les soirées mises en cause ont eu lieu «il y a environ une semaine» en Balagne, une région de Haute-Corse. Selon France 3, il s'agirait plus précisément d'un mariage à Calvi et d'une fête organisée près de Calenzana.

#Covid19 Une cinquantaine de cas positifs identifiés à la suite d’événements festifs en Balagne.



Les recommandations de @Prefet2B et @ARSCORSE1 pic.twitter.com/F16VbAXiCB — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) July 10, 2021

Des «personnes présentant des symptômes auraient participé» à ces rassemblements, «un comportement particulièrement irresponsable et dangereux pour la santé de la population», indiquent les autorités.

Ceux qui ont été testés positifs sont «très majoritairement» des résidents corses, âgés de 20 à 35 ans. La préfecture craint à présent que «ces clusters, d'une ampleur jamais vue en Corse jusqu'à présent» se traduisent «par de nombreux autres cas dans les jours à venir».

Une «sévère dégradation» sanitaire redoutée

Le département pourrait ainsi connaître «une sévère dégradation de [sa] situation sanitaire», voire une saturation de son système hospitalier, si ces contaminations mènent à des hospitalisations. Les autorités appellent donc toutes les personnes ayant participé à ces différentes soirées à «se faire tester sans délai». En attendant le résultat de leur dépistage, elles doivent «strictement respecter leur isolement», en évitant notamment «tout contact avec des personnes à risque».

L'identification des cas contacts est menée de front par la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS), qui procède également au séquençage des tests réalisés afin d'identifier quel variant du coronavirus est responsable de ces clusters.

Evoquant une «évolution très défavorable de la situation sanitaire», les autorités locales recommandent plus largement aux habitants de limiter leur participation à ce genre d'événements, de se faire tester régulièrement, de respecter les gestes barrières, mais aussi de «se faire vacciner sans délai».