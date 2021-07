DIRECT - Coronavirus : «L'épidémie est effectivement en train de repartir», avertit Olivier Véran

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, y compris la France. Emmanuel Macron prendra la parole ce lundi prochain à 20h. Suivez l'évolution de la situation de ce dimanche 11 juillet en direct.

Invité sur Radio J, Olivier Véran a tenu à avertir : la France risque de voir le nombre ses contaminations repartir à la hausse début août, à cause du variant Delta. «Ce que je constate en France, c'est que les hospitalisations ont arrêté de baisser depuis 24-48h (...), par ailleurs on enregistre une petite hausse de l'activité de SOS Médecins, notamment en Ile-de-France, ce qui montre (...) que l'épidémie est effectivement en train de repartir», a déclaré le ministre de la Santé.

Puis d'ajouter : «Avec la tendance épidémique de ce variant Delta, qui est beaucoup plus contagieux que le COVID-19 auquel nous avions affaire l'été dernier (...), les 3.000 cas pourraient devenir 6.000 cas dans une semaine, 12.000 cas dans 15 jours et monter au-dessus de 20.000 voire plus début août si nous n'agissons pas».

Invité ce dimanche dans l'émission Le Grand RDV de CNEWS, en partenariat avec Europe 1, le secrétaire d'État en charge des Affaires européennes Clément Beaune s'est prononcé sur la vaccination obligatoire des soignants.

«Je crois qu'après avoir d'abord permis l'accès, donné la possibilité de se vacciner, donné du temps et avoir laissé la place à la concertation [...] c'était une option, aujourd'hui c'est une hypothèse très probable et légitime», a t-il affirmé.

Le secrétaire d'Etat est également sur la possibilité de se déplacer en Espagne et au Portugal.«Il n'y a pas d'interdiction de voyager (...) C'est le même cadre pour tous les pays européens : on peut y aller, mais avec un Pass sanitaire obligatoire», a-t-il précisé.

Les Etats-Unis sont «très inquiets» à propos du variant Delta du Covid-19 et des autres variants qui pourraient «menacer» la reprise économique mondiale, a déclaré dimanche à Venise la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

«Nous sommes très inquiets concernant le variant Delta et d'autres variants qui pourraient émerger et menacer la reprise. Nous sommes dans une économie mondiale connectée, ce qui se passe dans n'importe quelle partie du monde affecte tous les autres pays», a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse.

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, va créer de nouveaux centres de vaccination qui seront réservés aux fonctionnaires.

Le dispositif sera mis en place par les préfectures et les sous-préfectures, annonce-t-elle dans les colonnes du Journal du Dimanche.