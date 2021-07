Paris : 39e ville mondiale la plus polluée, et 1ère française

Paris est la 39e ville la plus polluée au monde, et la première française, selon une étude publiée par le site anglais Utility Bidder et révélée ce dimanche 11 juillet par Le Parisien. Classée derrière Tokyo, Sydney, Dublin ou encore New York, la Ville lumière est davantage polluée que Détroit, Londres et Buenos Aires.

Quelles métropoles souffrent le plus des émissions de particules fines, d'une mauvaise qualité de l'air et d'importants embouteillages liés au trafic automobile ? C'est à cette question qu'a voulu répondre Utility Bidder, une entreprise anglaise spécialisée dans la distribution d'énergie aux particuliers, en comparant ces 3 critères pour les 100 plus grosses villes mondiales.

Et le haut du classement est occupé par 3 villes sud-américaines : Lima (Pérou), Bogota (Colombie) et Santiago (Chili). Dix villes américaines dont Las Vegas et Los Angeles figurent également parmi les 35 premières villes les plus polluées. Plus étonnant, Athènes et Dublin arrivent en ex-aequo en 21e place du classement.

Paris, en 39e position

En 39e position de ce classement, Paris partage ce rang avec Philadelphie (Etat-Unis). Mais si Paris s'en sort beaucoup mieux que sa consoeur américaine en termes d'émissions de CO2 et affiche une meilleure qualité de l'air, c'est au sujet des embouteillages que la capitale française finit par rattraper l'écart : avec 32 % de congestion automobile, contre 17 % pour Philadelphie.

A titre de comparaison, selon cette étude, le trafic automobile parisien est comparable à celui de Kaohsiung (Taïwan), 8e ville du classement, à celui de Nagoya (Japon), 20e ville du classement, à celui de Varsovie (Pologne), 24e ville du classement ou encore à celui de Rio de Janeiro (Brésil), 26e ville du classement.

Nice et Nancy parmi les villes les plus polluées

Deux autres villes françaises figurent dans ce classement : Nice et Nancy, qui occupent respectivement la 42e et 86e place. Et si Nice (Alpes-Maritimes) ne semble pas trop souffrir des émissions de dioxyde de carbole (CO2), elle affiche néanmoins une qualité de l'air moyenne et un taux d'embouteillages de 25 %.

Concernant Nancy (Lorraine), située dans l'est de la France, elle est davantage soumise aux émissions de CO2 que Nice, mais affiche une meilleure qualité de l'air et moins de congestion automobile. De fait, dans ce classement, elle se situe juste derrière Copenhague (Danemark) et juste devant Oslo (Norvège)