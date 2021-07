Anne Hidalgo rassemble ses soutiens à Villeurbanne en vue de la présidentielle

Potentielle candidate à l'élection présidentielle de 2022, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, est attendue ce lundi 12 juillet à Villeurbanne (Rhône), où un certain nombre de ses soutiens participeront à un temps d'échange organisé autour de la plate-forme «Idées en Commun», lancée en mars dernier.

Une rencontre organisée une semaine après la publication d'une tribune signée par plus d'une centaine d'élus locaux de gauche, dont la maire de Lille Martine Aubry, dans laquelle ils affichent leur soutien collectif à Anne Hidalgo en vue de l'élection présidentielle de 2022 et la poussent à «incarner» le projet «social, écologiste et républicain» qu'ils portent. Selon eux, cette dernière engage en effet «une vision claire de notre société, riche de sa diversité, apaisée, mobilisée face au défi climatique».

un socle de valeurs fortes, clairement à gauche, sociales, écologistes, laïques et humanistes



l’expérience de l’exercice des hautes responsabilités



la même considération portée à chacun quel que soit sa condition.



Oui, nous avons besoin d’@Anne_Hidalgo pour 2022. https://t.co/j4K9jv0aL0 — Jean-François Debat (@JFDebat) June 30, 2021

Et si l'édile parisienne n'a toujours pas officialisé sa candidature, force est de constater que la machine est en route autour d'elle. Son équipe rapprochée ainsi qu'un certain nombre d'élus socialistes franciliens sont mobilisés, mais pas que. Le maire de Montpellier Michael Delafosse, la maire de Nantes Johanna Rolland, la chef des députés socialistes Valérie Rabault ou encore la présidente de la région Occitanie Carole Delga ont prévu de rejoindre Anne Hidalgo à Villeurbanne, en proche banlieue de Lyon.

vers l'élaboration d'un programme de campagne ?

Au programme donc de cette «journée de travail et d'échanges» : la rédaction d'un programme pour la France, autour de premières propositions sur les questions qu'elle juge prioritaires. Parmi celles-ci, les questions de santé, de travail, la transition écologique et la réindustrialisation, le logement mais aussi les salaires. Sujet sur lequel Anne Hidalgo a signé une tribune hier dans le Journal du Dimanche, et dans laquelle elle se positionne contre le recul de l'âge de départ à la retraite.

Concernant ses chances de remporter la future élection présidentielle, Patrick Kanner – ancien ministre, président du groupe socialiste au Sénat et fervent soutien de la maire de Paris – assure que «les conditions d'une candidature sérieuse et rassembleuse se mettent en place» et que son appel à soutenir Anne Hidalgo rassemble désormais «près de 500 signatures» d'élus de gauche. Le rassemblement de Villeurbanne marque d'ailleurs, pour lui, «une montée en puissance progressive mais certaine».

Une clarification à l'automne

Quant aux sondages, qui créditent pour l'instant la potentielle candidate de moins de 10 % des voix, la principale intéressée les balaie elle-même d'un revers de main. Interrogée récemment à ce sujet, elle a expliqué ces scores par le fait que «pour l'instant» la «nouvelle offre politique» qu'elle tente de construire avec «beaucoup de responsables politiques, d'experts et de citoyens n'est pas mesurée car elle n'est pas encore clarifiée».

Dans tous les cas, Anne Hidalgo avait déjà annoncé qu'elle ne déciderait qu'«à l'automne» si elle candidate à l'élection présidentielle ou pas, tout en soulignant qu'elle n'était «pas favorable» à une éventuelle primaire de la gauche. Celle-ci n'ayant pas encore été programmée, et ne le sera pas avant la rentrée prochaine. En effet, c'est le congrès du Parti socialiste (PS), prévu en septembre, qui déterminera comment sera choisi le candidat socialiste pour la future présidentielle.