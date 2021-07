Dates de la présidentielle : Gérald Darmanin consulte ce lundi les représentants des groupes parlementaires

On les croyait actées, mais elles pourraient vraisemblablement encore changer. Les dates de la prochaine présidentielle, données le mois dernier aux médias aux dimanches 10 et 24 avril 2022 par des sources gouvernementales, font finalement toujours débat. Au point que l'exécutif a chargé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de consulter, ce lundi, les représentants des groupes parlementaires.

L'instruction a ainsi été passée au patron de la place Beauvau mercredi dernier par Emmanuel Macron et Jean Castex. Au moment où la presse commençait à se demander sérieusement pourquoi les dates de la présidentielle avaient fuité sans être toujours confirmées de façon officielle, le couple exécutif demandait donc à Gérald Darmanin de consulter les forces politiques du pays, avant de graver dans le marbre les dates du prochain scrutin présidentiel.

Un imbroglio qui s'explique par les conditions mêmes d'organisation du vote, fixées dans l'article 7 de la Constitution. Selon cet article de la loi fondamentale, le premier tour doit en effet avoir lieu entre vingt et trente-cinq jours avant la transition du pouvoir à la fin du mandat de cinq ans du président sortant, et un second tour, s'il est nécessaire, quatorze jours après le premier. Concrètement, Emmanuel Macron ayant pris ses fonctions le 14 mai 2017, la passation de pouvoirs avec son successeur, s'il en a un, devrait se faire le 13 mai 2022 au plus tard.

«Les fuites sur les dates des 10 et 24 avril, c’était du lobbying de ceux qui plaident pour ce scénario», a affirmé auprès du Parisien un conseiller du président. Et pour cause, l'autre option sur la table, celle des 17 avril et 1er mai 2022, «compte de nombreux inconvénients», a de son côté indiqué à l'AFP, l'entourage de Gérald Darmanin. En l'occurrence, «deux zones en vacances pour le premier et le second tour», lorsque le second tour se tiendrait en sus «durant un jour férié au cours duquel des manifestations sont traditionnellement organisées».

Un 8 mai en dehors des clous évoqué

Et si, la semaine dernière, le ministère de l'Intérieur, tenait à souligner, en vue de la consultation de ce lundi programmée à 12h30 place Beauvau, que les discussions ne porteraient que sur les deux options précédemment citées - 10-24 avril ou 17 avril-1er mai - il semblerait que selon certains proches du président, la date du 8 mai pour le second tour aurait au final sa préférence.

Emmanuel Macron «préférerait un second tour le 8 mai, comme Mitterrand en 1988…» a ainsi encore soufflé au Parisien un membre du gouvernement. Une date «porte-bonheur» et qui présenterait surtout l’avantage de ne pas tomber en plein pendant les vacances de Pâques.

Mais cette date éminemment symbolique se heurte à la loi qui, du fait des bornes constitutionnelles, rend impossible un éventuel second tour le 8 mai 2022. Demander une dérogation au Conseil constitutionnel est toujours possible mais difficile d'imaginer Laurent Fabius, son président, l'accorder.

Reste donc à savoir ce qui remontera de la consultation faite aujourd'hui avec les représentants des différents groupes parlementaires, et guetter le prochain Conseil des ministres pour voir si un calendrier y est présenté. Cela à moins que le dossier ne soit encore reporté au suivant, voire carrément après l'été...