Extension du pass sanitaire : le site Doctolib saturé quelques minutes après l'allocution d'Emmanuel Macron

Effet immédiat. Le site de prise de rendez-vous Doctolib est saturé par les connexions quelques minutes à peine après l'annonce du président Emmanuel Macron sur l'extension du pass sanitaire aux bars et restaurants.

En effet, le pass sanitaire sera étendu début août aux cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars longs trajets et établissements médicaux.

Selon le site, près de 17.000 rendez-vous sont actuellement pris chaque minute.

17 000 rendez-vous pris toutes les minutes en ce moment sur Doctolib #Macron20h #VaccinationCovid — Doctolib (@doctolib) July 12, 2021

En effet, dès le 21 juillet, ce pass sanitaire -test covid négatif ou attestation de vaccination- sera en vigueur dans les "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes, à partir de 12 ans, a indiqué le président. Cette extension à d'autres établissements début août nécessite le vote d'un texte de loi et sa promulgation, a-t-il précisé.