Météo : 5 départements de l'est placés en vigilance orange pluie et inondation

Cinq départements de l'est vont être placés en vigilance orange pluie-inondation ce lundi soir 22h jusqu'à mardi 12h car les pluies ou les averses rythmeront à nouveau cette journée.

Il s'agit des départements du Doubs, Jura, Territoire de Belfort, Haut-Rhin et du Bas-Rhin

Des précipitations parfois orageuses et modérées se produiront sur l'est du pays, au nord de la Seine ainsi que de la Normandie et des Pays de la Loire au Sud-Ouest avec de bons cumuls localement.

Autour de la Méditerranée, à l'exception d'un risque d'ondée sur la Corse, le soleil l'emportera mais le vent d'ouest à nord-ouest soufflera assez fort à fort avec des rafales de 70 à 90 km/h.

Sur le reste du pays, le ciel sera variable avec des averses localement. Le matin, les températures iront de 12 à 15 degrés, jusqu'à 16 à 22 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 17 à 22 degrés en général, jusqu'à 23 à 30 degrés sur le pourtour méditerranéen et en Corse.