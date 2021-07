Paris : 60 nouvelles «rues aux écoles» vont être sanctuarisées pour la rentrée

C'est un engagement de campagne : la municipalité parisienne continue de piétonniser les abords des établissements scolaires de la capitale. Cet été, 60 «rues aux écoles» seront ainsi sanctuarisées pour protéger les enfants, venant s'ajouter aux 125 déjà existantes.

«Ce dispositif promis pendant la campagne des municipales vise à protéger les enfants sur le chemin de l’école mais aussi à lutter contre la pollution et les nuisances sonores», a ainsi expliqué David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie, dans une interview donnée au Parisien.

Lancé à la rentrée 2020, avec le projet de réaliser les 80 premières «rues aux écoles», ce dispositif a en effet contribué à rendre piétons les abords d'une centaine d'établissements scolaires de la Ville de Paris. Aujourd'hui, il en existe en effet 125 réparties dans tout Paris, dont la plupart sont complètement fermées à la circulation, lorsque les autres ne le sont que pendant les horaires d'entrée et de sortie des élèves.

La rue de Louvois sera piétonnisée entre l'école et le square du même nom, pour créer une esplanade définitivement piétonne. Avec la rue Lulli déjà piétonne où se trouve un accès au square, les familles pourront le rejoindre en sécurité à toute heure. pic.twitter.com/7r7K2LZ0IF — Florent Giry (@Florent_Giry) July 12, 2021

300 «rues aux écoles» d'ici à la fin de la mandature

Lors du lancement de ce dispositif, David Belliard affichait déjà ses ambitions. «Notre objectif est d'apaiser les alentours des 1.200 écoles que compte la capitale, dont 300 qui seront totalement piétonnisées», avait fait savoir l'adjoint écologiste à l'époque. Pendant la campagne des municipales, Anne Hidalgo s'était engagée à interdire aux voitures les abords des 300 écoles parisiennes les plus polluées.

Et le projet est déjà bien avancé, puisque l'élu assure que «les deux tiers» du projet ont été réalisés «en un peu plus d'un an». Quant à l'objectif des 300 «rues aux écoles», il devrait être atteint «d'ici à la fin de la mandature». «Dans une ville comme Paris, nous devons offrir aux enfants d’autres horizons que des pare-chocs et des pots d’échappements», a-t-il ainsi fait savoir au Parisien.

Et pour aller encore plus loin, une vingtaine de ces rues seront transformées en «aires végétalisées». Pour cela, 3.400 m2 de végétation en pleine terre et 66 arbres seront ainsi plantés, «à partir de cet automne» a annoncé Jacques Baudrier au Parisien. L'adjoint à la mairie de Paris chargé de la coordination des travaux sur l’espace public a assuré que «cinq d’entre elles» étaient d'ores et déjà en travaux et que «six autres» entreraient «en chantier d’ici à la fin de l'été».