Paris : le feu d'artifice du 14 juillet maintenu, mais les bals des pompiers annulés

C'est encore un 14 juillet pas comme les autres qui se profile cette année dans la capitale. Si le traditionnel défilé militaire ainsi que le feu d'artifice de la Tour Eiffel sont bien maintenus, les bals des pompiers ont quant à eux tous été annulés.

Pas de doute, cette année encore, la cérémonie du 14 juillet sera marquée par la crise sanitaire. Même si le traditionnel défilé militaire des Champs-Elysées – qui avait été restreint l'an passé à cause du Coronavirus – aura bien lieu mercredi matin, sans jauge et avec du public, le reste des festivités parisiennes va être particulièrement surveillé.

Le feu d'artifice maintenu

Pas question néanmoins d'annuler le feu d'artifice, qui sera tiré – comme chaque année – depuis la Tour Eiffel et retransmis en direct à la télévision. Un spectacle pyrotechnique d'environ trente-cinq minutes, qui devra cette année respecter le thème de la «Liberté», choisi par la municipalité parisienne.

Contrairement à l'an dernier, le Champ-de-Mars sera bien ouvert au public pour l'occasion, sans jauge. Pour autant, les règles sanitaires encore en vigueur devront être scrupuleusement respectées.

UN CONCERT EXCEPTIONNEl

En parallèle, un concert exceptionnel donné par l’Orchestre National de France sera organisé par Radio France depuis le Champ-de-Mars et diffusé en simultané sur France 2. Là, sous la Tour Eiffel, il sera accompagné du Chœur et de la Maîtrise de Radio France.

Au programme : de la musique classique interprêtée par de prestigieux solistes comme la soprano Pretty Yende et la mezzo Clémentine Margaine, mais aussi par le ténor Piotr Beczała. Le violoniste Renaud Capuçon et le musicien Ibrahim Maalouf seront également présents.

Les bals des pompiers annulés

Pour la deuxième année consécutive, les bals des pompiers ont tout été annulés à Paris, et dans les villes de la proche-couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), qui dépendent également de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP).

«Malgré l'allégement des mesures sanitaires, nous avons le regret de vous annoncer qu'il n'y aura aucun bal des pompiers les 13 et 14 juillet à Paris et dans les départements du 92, 93 et 94», avait tout simplement annoncé la BSPP sur son compte Twitter mercredi dernier.

Une annonce qui coïncide avec les récentes prises de parole du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au sujet de la progression très rapide du variant Delta en région parisienne. Annoncé comme plus contagieux, il est désormais majoritaire parmi les cas positifs dans l'ensemble de la région Île-de-France.