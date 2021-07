Présidentielle 2022 : 4 candidats officiellement lancés dans la course à la primaire écologiste

Toutes les listes ont été déposées dimanche soir avant minuit. Ce lundi 12 juillet, 4 candidats étaient donc officiellement engagés dans la course à la primaire écologiste. Si l'on savait déjà que Yannick Jadot comptait bien se représenter, il affrontera cette année plusieurs rivaux de taille.

Dans la course à la primaire verte, il sera en effet talonné par la députée Delphine Batho, le maire de Grenoble Eric Piolle et l'ancienne numéro 2 d'EELV Sandrine Rousseau. Tous les 4 s'affronteront en septembre à la primaire écologiste de la présidentielle, alors que leurs listes et la validation de leurs parrainages ont été validés dans la nuit de dimanche à lundi.

Au total, 219 personnes – membres de l'une des cinq organisations du pôle écologiste (EELV, Générations, Mouvement des progressistes, Génération écologie et l'Alliance écologiste indépendante) – avaient été mandatées pour voter pour l'une des sept candidatures déclarées, selon les organisateurs. Le candidat centriste Jean-Marc Governatori – qui avait dénoncé avoir été spolié de ses parrainages par l'exclusion du Cap 21 de Corinne Lepage mercredi dernier pour des divergences sur certains engagements à tenir – n'a pas rassemblé suffisamment de parrainages.

Une primaire à la rentrée

La primaire «sera l'événement de la rentrée» prévient Hélène Hardy, membre de l'équipe organisatrice de la primaire, qui a promis «a minima deux débats» publics entre les quatre candidats. «La primaire est une chance, car c'est un exercice démocratique, une manière de dire aux citoyens que tout ne se joue pas dans l'isoloir en avril 2022 et que le duel Macron - Le Pen n'est pas une fatalité», a de son côté souligné Sandrine Rousseau.

Delphine Batho a quant à elle «appelé les Français à s'inscrire massivement pour venir donner à l'écologie l'élan dont elle a besoin pour gagner l'élection présidentielle». Alors que la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, rassemble à Villeurbanne ce lundi ses troupes pour avancer un peu plus vers une candidature, Yannick Jadot a pointé «les limites de la social-démocratie quand elle gouverne».

Eric Piolle a pour sa part insisté sur la dimension sociale alors que «beaucoup de Français ne partent pas en vacances». Selon lui, la primaire va démontrer que l'écologie peut «transformer les enjeux climatiques en emplois», une politique «déjà portée dans les mairies» vertes, telles que Grenoble, Bordeaux ou encore Strasbourg. Le premier tour de la primaire aura lieu du 16 au 19 septembre, le deuxième tour du 25 au 28 septembre.