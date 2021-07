3e dose de vaccin : quelles sont les personnes concernées par la campagne de rappel

Lors de son allocution du lundi 12 juillet, Emmanuel Macron a annoncé qu’une campagne de rappel pour le vaccin contre le Covid-19 serait lancée en septembre prochain.

Cette troisième dose sera ainsi injectée aux personnes les plus vulnérables, ayant été vaccinées en janvier et février 2021. Soit l’équivalent de 1,7 million de Français. Parmi ces derniers sont principalement concernés, des résidents d’Ehpad, touchés par la première vague de l’épidémie, ainsi que toutes les personnes âgées de plus de 75 ans « qui verront prochainement leur taux d’anticorps baisser et leur immunité diminuer ».

Les 800.000 personnes souffrant d’une des six pathologies, conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie sont également visés par cette mesure annoncée par le chef de l’Etat. Une prise de décision en corrélation avec les récentes déclarations de Jean Castex. Pour rappel, le 8 juillet dernier, le Premier ministre esquissait déjà la possibilité d’une troisième dose pour les plus vulnérables.

Emmanuel Macron suit ainsi les recommandations du conseil scientifique dans son avis du 6 juillet dernier. Les experts appelaient à «anticiper dès maintenant un rappel de vaccination chez les personnes de plus de 80 ans résidant en Ehpad ou à domicile, ainsi que chez les patients immunodéprimés au sens large».

L’Organisation mondiale de la santé s’est montrée sceptique quant à cette troisième dose. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général a estimé que ce n’était pas une priorité. «Moderna et Pfizer ne devraient pas donner la priorité à l’approvisionnement de doses en tant que booster d’immunités dans les pays où la couverture vaccinale est relativement élevée», déclare-t-il.

Selon le directeur général de l’OMS, les principaux laboratoires doivent tout «mettre en œuvre pour acheminer l’approvisionnement vers Covax, l’Africa Vaccine Acquisition Task Team et les pays aux revenus faibles et moyens».

