Les 12-18 ans sont-ils concernés par l’extension du pass sanitaire ?

Emmanuel Macron l’a annoncé lundi soir : le pass sanitaire sera étendu dans les prochaines semaines aux cafés, restaurants, lieux de culture, trains et avions. Cette nouvelle restriction sera aussi valable pour les plus jeunes.

Les règles s'appliquent à «tous nos compatriotes de plus de 12 ans», avait précisé le président de la République dans son allocution. Les plus jeunes devront donc eux-aussi se soumettre régulièrement à des tests PCR ou attester d’une vaccination complète pour pouvoir accéder à certains lieux.

En France, la vaccination dès 12 ans est autorisée depuis le 15 juin, avec le sérum Pfizer/BioNTech. Une ouverture à la vaccination récente, qui peut expliquer la faible part des 12-17 ans vaccinés dans la population française : 15,2% d’entre eux ont reçu au moins une dose, et seulement 2,23% sont complètement vaccinés, selon les données de CovidTracker du 11 juillet. Cette tranche d'âge est la moins vaccinée du pays pour le moment. Emmanuel Macron souhaite donc intensifier la campagne de vaccination chez les enfants, qui participent à la diffusion du virus, mais sont peu immunisés.

En plus de l'extension du pass sanitaire aux adolescents, le chef de l’État a annoncé mettre en place des campagnes de vaccination dans les établissements scolaires dès la rentrée, pour les collégiens, lycéens et étudiants.

Interrogé ce matin sur France info, le ministre de l’économie Bruno Le Maire a affirmé que les jeunes de moins de 18 ans méritaient toutefois une certaine indulgence dans les contrôles du pass sanitaire cet été. «Etant moi-même, père de quatre enfants, je sais à quel point l'organisation des vacances d'été est extrêmement compliquée. Les horaires de train, les déplacements, l'accès au restaurant, si on veut se faire un cinéma. Soyons souples et compréhensifs pour les adolescents, les enfants de plus de 12 ans», a-t-il déclaré. Il a aussi indiqué que des informations complémentaires seront apportées prochainement par le gouvernement : «Nous allons préciser tout cela dans les heures qui viennent avec l'ensemble des ministres concernés dans leur domaine de compétence.»