Pass sanitaire : les restaurateurs demandent un report pour permettre à leurs jeunes salariés d'être vaccinés

Après l'annonce de l'extension du pass sanitaire par Emmanuel Macron, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a promis de «la souplesse» concernant son application au personnel des cafés, bars et restaurants. Mais les principaux intéressés réclament plutôt un report de la mesure à début septembre, jugeant sa mise en oeuvre impossible en l'état.

Consultés sur la question ce mardi 13 juillet par le ministère de l'Economie, ces professionnels expliquent que leurs salariés, souvent jeunes, sont encore peu vaccinés à l'heure actuelle. «Ils ont une moyenne d'âge de 30 ou 32 ans, on leur avait interdit l'accès à la vaccination jusqu'au 15 juin et là on leur demande d'être vaccinés le 1er août», développe Hervé Becam, vice-président de l'Umih, la principale organisation de l'hôtellerie-restauration.

Sachant qu'il faut compter quatre semaines entre les deux injections, puis deux semaines pour atteindre l'immunité maximale : «le compte n'y est pas, ce n'est techniquement pas possible», conclut Hervé Becam. C'est pourquoi cette demande de report est soutenue par plusieurs organisations représentatives de la profession : le GNI, le SNRCT, le GNC et l'Umih, donc.

Toutes demandent également le maintien des aides, dont la dégressivité est actuellement programmée d'ici à la fin du mois d'août. «Des clients potentiels ne viendront pas parce qu'ils n'ont pas envie de se faire vacciner ou ne sont pas à jour de leur pass sanitaire, ce qui fera baisser la fréquentation», justifie Hervé Becam. Il souhaite donc que les aides restent en place «tant qu'on ne retrouvera pas un fonctionnement normal».

Pour rappel, cette extension du pass sanitaire doit s'opérer en deux temps. Le sésame sera nécessaire dès le 21 juillet pour fréquenter «les lieux de loisirs et de culture», tels que les cinémas et les théâtres. Puis, «début août», il devra être présenter pour espérer accéder aux restaurants, cafés, centres commerciaux mais aussi aux établissements médicaux, aux avions, trains et autocars effectuant de longs trajets.