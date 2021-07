Présidentielle 2022 : le premier tour aura lieu le 10 avril, et le deuxième le 24 avril

A l’issue du Conseil des ministres réuni ce mardi matin, Gabriel Attal a validé les dates des prochaines élections présidentielles et législatives prévues en 2022.

L’élection présidentielle 2022 se déroulera donc les 10 et 24 avril prochain, alors que l’élection législative aura lieu les 12 et 19 juin prochain, comme l’a assuré le porte-parole du gouvernement. Réunis lundi autour du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les représentants des différents partis politiques s’étaient globalement entendus sur ce calendrier.

A la demande du Président de la République et du Premier ministre, j'ai consulté les représentants de l’ensemble des partis politiques sur le calendrier électoral des élections présidentielles et législatives de 2022. pic.twitter.com/KSYXPdM0kx — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 12, 2021

Il y avait peu de suspense concernant les dates sélectionnées car seulement deux options étaient possibles pour chacune des élections, en raison des impératifs fixés par la Constitution. Le choix se portait entre les 10 et 24 avril ou le 17 avril et le 1er mai pour les présidentielles, alors que l’incertitude portait sur les 5 et 12 juin ou les 12 et 19 juin pour les législatives.

LE VOTE AVANCÉ D’UN JOUR POUR LA PLUPART DES DOM-TOM

La récolte des 500 parrainages d’élus par les candidats «interviendra début 2022, au lendemain de la publication du décret de convocation des électeurs», a indiqué Gabriel Attal, avant de détailler un dispositif particulier. « En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française, les électeurs voteront le samedi pour tenir compte du décalage horaire ».

Petite précision qui a son importance : pour le premier tour des élections présidentielles, seule la zone B sera en vacances scolaires, tandis que l’ensemble des zones y sera pour le second tour.