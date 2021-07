Été : le soleil enfin de retour ce week-end ?

Le beau temps estival se fait attendre. Ce jour de fête nationale du 14 juillet est le plus frais pour un mois de juillet depuis 2017. Une embellie est toutefois prévue à partir de ce weekend.

Dès vendredi, le soleil devrait faire son apparition sur une majeure partie du territoire, avec quelques précipitations à l’Est, de l’Alsace au Var, a prévu Météo France. Les températures sont également annoncées à la hausse.

Dans les prévisions pour la journée de samedi, le soleil devrait rayonner dans le nord, l’ouest et le sud, avec des éclaircies dans les autres régions et quelques précipitations dans le nord-est.

L’amélioration se poursuivrait dimanche avec une France bercée par le soleil, surtout en fin de journée.

Vers un retour de la pluie en milieu de semaine prochaine

L’embellie devrait se confirmer en début de semaine prochaine avec plus de 25 degrés en France, et même des zones qui flirtent avec les 30 degrés dans le sud, et cela dès lundi.

La période de beau temps ne devrait pas perdurer avec un retour de la pluie prévu pour le milieu de semaine, même si les températures devraient rester clémentes.

Selon Météo France, le soleil devrait refaire une percée à la fin du mois. Cette fois, l’été sera-t-il lancé pour de bon ?