Pass sanitaire : tout savoir sur l'application «TousAntiCovid Vérif»

Une application qui tend à se démocratiser. Disponible depuis le mois de juin, TousAntiCovid Verif sera bientôt massivement utilisée en France pour vérifier les pass sanitaires des Français qui souhaitent accéder aux lieux où il sera imposé dès le 21 juillet prochain.

Disponible à la fois sur iOS et Android, l'application permet de lire des QR Code à la fois sur papier sur l'application TousAntiCovid de manière à pouvoir contrôler les individus lorsque cela est nécessaire. Une démarche qui sera obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture fin juillet, puis dans les restaurants, cafés, centres commerciaux et moyens de transport de longues distances le 1er août.

Le fonctionnement est relativement simple. Une fois l'application lancée, il suffit de cliquer sur «scanner le code 2D-DOC ou QR Code pour que l'appareil photo se lance. Une fois le pass sanitaire scanné, l'application indique directement si le document est valide ainsi que le nom, prénom et date de naissance de la personne.

L'application fonctionne sans internet

En cas de résultat valide, la personne en charge de contrôler le pass n'aura plus qu'à vérifier l'identité du concerné pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de fraude. Une obligation pour tous, puisque le projet de loi qui sera examiné à l'Assemblée cette semaine mentionne une sanction d'un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende pour ceux qui ne contrôleraient pas convenablement les pass sanitaires.

À noter qu'en dehors des informations citées plus haut, aucune autre n'est dévoilée aux personnes qui utilisent TousAntiCovid Verif. Impossible donc de savoir si l'individu a été vacciné, testé ou s'il a guéri récemment de la maladie. De plus, l'application sera capable de fonctionner sans connexion internet, puisqu'elle récupère les clés publiques à intervalles réguliers sans passer par les serveurs de l'Assurance maladie.