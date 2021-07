Pluie et inondation : 5 départements en vigilance orange

Le 14 juillet se célébrera sous la pluie pour une partie du territoire. Météo France a en effet placé cinq départements de l'Est en vigilance orange pluie et inondation ce mercredi matin.

Sont concernés par cette alerte les départements suivants : la Meuse, les Vosges, le Bas-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle.

Cet épisode de pluie «intervient 24 heures après un épisode pluvieux déjà conséquent, sur des sols saturés, accentuant les phénomènes de ruissellement», prévient l'institut météorologique dans son bulletin du 14 juillet.

La matinée est déjà marquée par des précipitations sur la partie nord-ouest de la Lorraine, avec toutefois des volumes faibles. Mais la situation devrait se dégrader dans l'après-midi : «des pluies régulières et soutenues arrivent de Rhénanie par "retour d'Est" et descendent en fin de journée sur le nord de la Lorraine et le Bas-Rhin».

«Ces précipitations se renforcent en soirée puis s'étendent à toute la Lorraine et au massif vosgien», poursuit Météo France.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'épisode pluvieux devrait «se décaler vers la Franche-Comté».