Pluie et inondation : 11 départements en vigilance orange

De nombreux départements restent en alerte ce jeudi. Météo France a placé 11 départements en vigilance orange pour des risques de pluie et inondation.

Dans le détail, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Doubs et le Jura sont toujours placés en vigilance orange en raison des risques de fortes pluies et d'inondations par Météo France. Les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont en alerte orange «crues». La fin de vigilance a été levée pour les Vosges et l'Aisne.

«En matinée, les fortes pluies se poursuivent sur les départements placés en vigilance orange», écrit l'institut météorologique sur son bulletin de jeudi. Les pluies diminueront en Haute-Marne et en Haute-Saône dès cet après-midi. «Sur le Doubs et le Jura, le retour au calme ne devrait pas se faire avant la nuit de jeudi à vendredi», indique aussi Météo France.

«Cet épisode fait suite à un précédent épisode conséquent qui a déjà touché la Franche-Comté mardi (40 à 70 mm de pluie en 24h)», souligne le bulletin évoquant la saturation des sols en eau et des coulées de boue.