Pluie et inondation : 9 départements en vigilance orange

De nombreuses zones du pays restent en alerte aux intempéries ce jeudi 15 juillet. Météo France a ainsi placé 9 départements en vigilance orange pour des risques de pluie et inondations à 16h, contre 11 précédemment.

Dans le détail, ce sont les départements de la Haute-Saône et de la Haute-Marne qui ont été sortis de la vigilance orange pour fortes pluies. Ces derniers sont désormais en alerte jaune.

Les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin restent en vigilance orange crues. Le Doubs et le Jura en pluie-inondation.

Un peu plus tôt, Météo-France avait indiqué qu'«en matinée, les fortes pluies se poursuiv(raient) sur les départements placés en vigilance orange». Conformément aux prévisions, les pluies devaient bien diminuer en Haute-Marne et en Haute-Saône dès cet après-midi. En revanche, «sur le Doubs et le Jura, le retour au calme ne devrait pas se faire avant la nuit de jeudi à vendredi», avait insisté l'institut de météorologie.

«Cet épisode fait suite à un précédent épisode conséquent qui a déjà touché la Franche-Comté mardi (40 à 70 mm de pluie en 24h)», ont souligné différents bulletins évoquant la saturation des sols en eau et des coulées de boue.