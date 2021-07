Île-de-France : des centres de vaccination ouverts cet été dans les îles de loisirs

Cet été, la Région Île-de-France propose d'allier l'utile à l'agréable. A compter de demain, samedi 17 juillet, et jusqu'au 15 août prochain, il sera ainsi possible de se faire vacciner dans les îles de loisirs franciliennes. Le calendrier a été divulgué ce jeudi.

«La Région Île-de-France et l'Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France mettent en place un dispositif de vaccination sans rendez-vous dans les îles de loisirs franciliennes», a en effet communiqué l'équipe de Valérie Pécresse, qui souligne que ce dispositif est déployé «en parallèle des villages sportifs et culturels» mis en place pour les jeunes en juillet et août.

Sans rendez-vous, les centres de vaccination – pris en charge par des équipes de la Croix-Rouge – seront donc ouverts le week-end, de 10h à 17h et seront équipés pour pouvoir vacciner environ 300 personnes en moyenne par jour. Cette opération permettrait ainsi de vacciner plus de 8.000 personnes cet été.

Le calendrier, week-end par week-end

Dès ce week-end, il sera donc possible de se faire vacciner à l'île de loisirs de Vaires-Torcy (77), à l'île de loisirs de Bois-le-Roi (77), à l'île de loisirs du Val-de-Seine, à Verneuil-sur-Seine (78) et à l'île de loisirs de Cergy-Pontoise (95).

Le week-end suivant, les 23, 24 et 25 juillet, la vaccination sera ouverte dans trois structures de la région : à l'île de loisirs de Cergy-Pontoise (95), à l'île de loisirs d'Étampes (91) ainsi qu'à l'île de loisirs de Port aux Cerises, à Draveil (91).

Puis les 30 et 31 juillet, ainsi que le 1er août, des centres de vaccination seront installés sur les bases de loisirs de Jablines-Annet (77), de Buthiers (77) et de Cergy-Pontoise (95).

Enfin, les 14 et 15 août, il sera possible de se faire vacciner à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), à celle du Val-de-Seine, à Verneuil-sur-Seine (78) ainsi qu'à celle de Cergy-Pontoise (95).