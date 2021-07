Akhenaton : le rappeur s'oppose à la vaccination obligatoire sur Twitter

Les annonces d’Emmanuel Macron concernant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour le personnel de santé continuent de faire le débat. Et alors que les manifestations ont pris d’assaut les rues françaises ce samedi, le rappeur marseillais Akhenaton a également fait part de son opinion sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo longue de plus d’une minute, l’artiste se positionne contre la vaccination obligatoire. «Non à la vaccination obligatoire, non au pass sanitaire» peut-on ainsi lire dans son tweet. Dans la séquence, le rappeur de 52 ans semble s’être filmé lui-même.

Il entame directement son discours en soutenant que lui et les autres membres de son groupe de rap, IAM, partagent tous le même avis sur la question.

«Je le répète et je le redis depuis de nombreux mois, avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire à l’usure ou non dans le cas des soignants et d’autres métiers».

Inquiet pour les générations futures, Akhenaton fait comprendre «qu’il en va de nos libertés» et estime que «ces lois sont extrêmement dangereuses pour l’avenir de tout le monde».

Il invite également, toutes les personnes du corps médical ou encore «les journalistes qui ont une autre vue à prendre la parole».