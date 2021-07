Départ en vacances : un week-end classé orange et rouge sur les routes

Le trafic s’annonce dense sur les routes de l’Hexagone ce week-end. Selon les prévisions de Bison futé, tous les départements sont ainsi classés en rouge dans le sens des départs, et en orange pour les retours, ce samedi 16 juillet.

Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et jusqu'en milieu d'après-midi, selon le centre national d'information routière. Il est donc conseillé aux automobilistes de quitter l’Île-de-France avant 8h du matin pour éviter les bouchons, et sortir de toutes les grandes métropoles avant 9h.

© Bison Fûté

Certains axes seront particulièrement chargés dans le sens des départs, notamment l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux jusqu’en début d’après-midi, la A6 entre Mâcon et Lyon de 10h à 14h, la A7 entre Lyon et Orange, et les axes côtiers le long de la Méditerranée, avec la A8 entre Aix-en-Provence et Nice.

© Bison Fûté

Dans le sens des retours, les routes seront dans l’ensemble plus calmes. À noter toutefois un trafic dense dans le sens Méditerranée vers Île-de-France, notamment sur l’autoroute A8 entre Nice et Brignoles toute la journée, autour d’Aix-en-Provence vers midi, et entre Orange et Lyon sur la A7.

© Bison Fûté

Dimanche, le Sud-Est de la France connaîtra encore quelques difficultés de circulation sur les départs, mais dans l’ensemble, le trafic sera beaucoup plus fluide. Les difficultés seront concentrées sur les routes des régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA : entre Aix-en-Provence et l’Italie, sur la A8, et entre Lyon et Chambéry sur la A43.

Attention, ce week-end le trafic risque aussi d’être perturbé avec les 20ème et 21ème étapes du Tour de France, entre Libourne et Saint-Émilion samedi, et entre Chatou et Paris dimanche.