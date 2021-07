Des milliers de manifestants dans les rues de Paris contre la vaccination et le pass sanitaire

Remontées contre le gouvernement, et plus particulièrement contre Emmanuel Macron depuis son allocution, plusieurs milliers de personnes manifestaient à Paris, réparties dans au moins deux rassemblements, contre la vaccination, la «dictature» ou le pass sanitaire.

Le premier cortège s’est élancé du Palais-Royal avant de traverser la Seine aux cris de «Liberté» et de «Macron démission». A la tête du cortège figurait Florian Philippot, qui a récemment annoncé sa candidature à la Présidentielle de 2022. Le fondateur des Patriotes se veut être le fer de lance de l’opposition politique au pass sanitaire.

Ce dernier était notamment accompagné de la députée ex-LREM covidosceptique Martine Wonner, du chanteur Francis Lalanne ou encore de l'ex-égérie «gilets jaunes» Jacline Mouraud.

Quelques tracts détournant l'étoile jaune avec la mention «pass sanitaire» étaient par ailleurs visibles.

Un faux journal qui compare le pass sanitaire au statut des juifs sous Vichy placardé rue des saints pères. pic.twitter.com/JJu7APSq8k — Alex Sulzer (@Alexsulzer) July 17, 2021

Les gilets jaunes dans le sud de Paris

Dans le même temps, quelque 1.500 personnes ont défilé dans les rues du sud de la capitale. Le cortège s'est dirigé vers le quartier de Jussieu, accompagné de banderoles comme «wanted République Française démocratie, disparue le 12 juillet 2021».

«On est là pour les revendications des gilets jaunes et les restrictions des libertés. C'est pas une loi liberticide de plus qui nous fait sortir dans la rue. On a toujours été dans la rue», a déclaré le gilet jaune Jérôme Rodrigues.

Des manifestations ont également eu lieu dans de nombreuses villes de France. Ainsi, 1.200 personnes ont défilé à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 1.700 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ou encore 2.300 à Valence, dans la Drôme.