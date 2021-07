Vaccination : vers des créneaux ouverts la nuit ?

Après l'allocution d'Emmanuel Macron, dans laquelle le chef de l'Etat a dit qu’il prendrait un maximum de dispositions pour que tous les Français se fassent vacciner, les centres de vaccination font face à une affluence record. Au point que le gouvernement songerait à ouvrir des créneaux nocturnes pour répondre à la demande.

L'information est communiquée par Le Parisien, ce samedi 17 juillet. Sollicité par le quotidien francilien, une source au ministère de la Santé admet ainsi que «dans le cas où des territoires seraient en tension, tout (serait) mis en place pour dépêcher rapidement des doses et répondre à des demandes ponctuelles cet été», quitte donc, pour cela, à élargir jusqu'en soirée les rendez-vous vaccinaux.

Et pour cause : après que le président a annoncé, lundi dernier, une extension du pass sanitaire, notamment dans les lieux de culture et de loisirs à compter de mercredi prochain, le 21 juillet, à tous les adultes, de nombreux Français se sont décidés à sauter le pas de la vaccination.

Des délais vaccinaux devenus trop importants

Les chiffres parlent en effet d'eux-mêmes. Dès le lendemain, les créneaux de nombreux centres de vaccination affichaient tous complets. A présent, il faut en moyenne deux semaines pour obtenir un rendez-vous. Et certaines régions sont plus particulièrement en souffrance. Les habitants du département de l’Îlle-et-Vilaine sont ainsi obligés de patienter plus de trente-cinq jours. Dans certaines villes, certains Français doivent même parcourir plus de 50km pour se faire injecter.

Quoi qu'il en soit, si cette vaccination en soirée venait effectivement à être mise en place, elle répondrait directement à un souhait émis par le président de la République lui-même en mai dernier. Lors d'une précédente allocution, justement dédiée au secteur de la culture très fragilisé par la crise du Covid-19, le chef de l'Etat avait eu une phrase très remarquée.

Remerciant «tous ceux qui ne comptent pas leurs heures pour sauver des vies», il avait plaidé pour des créneaux de vaccination totalement élargis : «Vacciner le jour Vacciner la nuit. Vacciner le week-end. Vacciner les jours fériés», avait-il ainsi dit.

A l'étranger, cette stratégie de vaccination nocturne a par ailleurs déjà été mise en place, notamment aux Etats-Unis. Face à l'avancée du variant Delta du SARS-CoV-2, plus contagieux, la France pourrait donc, elle aussi, s'engager dans cette voie ne serait-ce que le temps d'un été.