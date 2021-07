Hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de «l'État français» : une cérémonie officielle à Paris ce dimanche

Dans le cadre des commémorations entourant la «Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat Français et d'hommage aux "Justes" de France», une cérémonie officielle est organisée, ce dimanche 18 juillet, à Paris.

Présidée par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées Florence Parly, cette cérémonie se déroulera Square des Martyrs juifs, situé dans le 15e arrondissement de la capitale.

Suivant le programme prévisionnel communiqué à la presse, la ministre arrivera sur place, devant la plaque commémorative de la Rafle du Vélodrome d’Hiver, à 11h15.

Geneviève Darrieussecq se dirigera ensuite vers le Jardin Mémorial des Enfants du Vel d'Hiv. Puis, une fois la présentation et la visite des lieux effectuée, elle se recueillera, au nom de la Nation, devant le mur du Jardin avant d'y déposer une gerbe de fleurs.

En mémoire des rafles parisiennes de juillet 1942

Point d'orgue de la cérémonie, la ministre prononcera une allocution officielle, cette prise de parole étant prévue vers 13h. Instituée par décret en l'an 2000, la «Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat Français et d'hommage aux "Justes" de France» est fixée depuis chaque année au 16 juillet ou au dimanche suivant, raison pour laquelle cette édition 2021 a lieu ce dimanche 18 juillet.

Cette Journée nationale, comme l'explique le ministère des Armées sur son site, correspond à la date anniversaire des rafles des 16 et 17 juillet 1942, au cours desquelles près de 13.000 personnes furent arrêtées dans Paris et sa banlieue dont plus de 8.000 furent regroupées au Vélodrome d'Hiver (le Vél' d'Hiv) avant d'être déportées. Elle donne lieu chaque année à une cérémonie commémorative dans le square des Martyrs juifs du Vélodrome d'Hiver, à Paris, devant le monument érigé à proximité de l'ancien emplacement du Vélodrome, comme cela va se faire aujourd'hui.

Hasard du calendrier et de l'actualité, cette Journée nationale a lieu au lendemain de plusieurs mobilisations dans le pays d'une partie de la population hostile à l'extension du pass sanitaire introduit pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Ce samedi à Paris, quelques tracts détournant l'étoile jaune avec la mention «pass sanitaire» étaient ainsi visibles dans les cortèges et comme cela c'était déjà vu dans d'autres manifestations ces derniers jours.

Ces parallèles, entre la traque des juifs durant la Seconde guerre mondiale et celle, selon ceux arborant ces étoiles jaunes des Français contre le pass sanitaire, ont soulevé à chaque fois une vive polémique et donné lieu à des condamnations unanimes.