Cityscoot proposera désormais deux casques, pour faire face à la concurrence

C'est une grande nouveauté qui va rendre l'offre bien plus attractive : les scooters électriques en libre service Cityscoot seront bientôt dotés de deux casques, a ainsi communiqué le groupe ce lundi 19 juillet. Une annonce qui fait suite à l'arrivée sur le marché parisien des scooters Yego, qui disposent tous sans exception de deux casques.

Les utilisateurs trouveront désormais «un casque sous la selle et un autre dans le top case à l’arrière du scooter», s'est ainsi félicité Cityscoot ce lundi, qui annonce que «le déploiement» de ces deux-roues électriques munis d'un tout nouveau top case «a commencé début juillet». Et ce, «pour le même prix et dans les mêmes conditions d’assurance».

Jusqu'à présent, les utilisateurs de ce service de location de scooters électriques en free-floating qui embarquaient un passager devaient prévoir un casque personnel supplémentaire, et ne bénéficiaient pas de la même couvertre en cas d'accident qu'aujourd'hui. Et pour les identifier, les scooters munis de deux casques sont dès à présent reconnaissables sur l'application, grâce à leur cercle vert.

Un deuxième casque arrive dans vos Cityscoot !





Dans l’appli, identifiez les scoots munis d’un top case à leur cercle vert. Il contiennent le fameux deuxième casque ! Déploiement en cours tout l'été





La moitié de la flotte équipée à la rentrée

Si l'offre est d'ores et déjà disponible sur certains de ces deux-roues bleu et blanc, il faudra néanmoins attendre quelques mois avant que les 4.000 scooters déployés à Paris et dans les 17 villes avoisinantes où Cityscoot opère soit équipés de deux casques. «La moitié de la flotte sera équipée d’ici à septembre», communique Cityscoot, qui coupe ainsi l'herbe sous le pied à son tout nouveau concurrent français Yego, dont l'une des grandes nouveautés était justement de proposer deux casques à ses utilisateurs.

Une annonce qui intervient également quelques semaines après que David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie, a fait savoir qu'un appel d'offres serait lancé «à l'automne» pour limiter le nombre de scooters électriques en free-foating dans les rues de Paris.

Si l'on ne connaît pas encore le cahier des charges de cet appel d'offres, la sécurité sera sans aucun doute l'un des critères les plus étudiés par la municipalité parisienne. En attendant, leader sur le marché parisien depuis plusieurs années, Cityscoot se targue de proposer le «scooter le plus robuste du marché fabriqué en Europe».